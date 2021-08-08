На пьедестале почета рядом с украинкой оказались представительницы Канады и Гонконга / фото REUTERS

8 августа копилка сборной Украины на Олимпийских Играх в Токио пополнилась последней медалью - серебро завоевала для нас велосипедистка Елена Старикова.

25-летнюю украинку наградили заслуженной наградой.

Золото досталось канадской спортсменке, а бронза оказалась в руках представительницы Гонконга.

Награждение Елены Стариковой

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Украина на Олимпиаде в Токио: главное

Автор: Артем Будрин