Киевляне попытаются зацепиться за третью позицию в своем квартете.

2 ноября состоится поединок 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов между "Динамо" и "Барселоной".

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча "Динамо" - "Барселона".

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Стартовый свисток прозвучит на НСК "Олимпийский" в 22.00.

"Динамо"

"Динамо" не смогло достойно проявить себя в первом матче на "Камп Ноу" против обескровленной кризисной "Барселоны". И хоть это было лишь поражение с разницей в один мяч, но послевкусие осталось скверным.

Теперь в родных стенах нужно брать реванш, или надеяться хотя бы на ничью. Турнирное положение обязывает киевлян идти вперед, ведь даже Лига Европы в евровесне уже под большим вопросом.

В УПЛ "бело-синие" чувствуют себя комфортно, а вот в Лиге чемпионов команда Мирчи Луческу будто психологически переживает мандраж и не может показать себя наилучшим образом. Создается впечатление, что требуется усиление коллектива. Но пока нужно на морально-волевых навязать конкуренцию более сильному сопернику.

Букмекеры оценили шансы киевлян на выход в плей-офф как такие, что в 13 раз меньше, чем у "Бенфики" или "Барселоны". А потому вопреки скептикам молодые динамовцы должны показать свой класс, заявить о себе в Европе, чтобы получить перспективы поехать в топовые европейские чемпионаты. Проверка на прочность, разве не так?

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"Барселона"

Не прошло еще и половины сезона, а каталонский клуб сменил тренера. Нидерландский специалист Роналд Куман был уволен за провальные результаты, а вместо него пока в статусе и. о. работает Серхи Бархуан, который тренировал молодежную команду "Барсы".

Руководство клуба стремится назначить легенду Хави на пост наставника "Барселоны", чтобы вернуть идентичность, стиль и победы. Впрочем, есть преграда: 41-летний испанец возглавляет сейчас катарскую команду "Аль-Садд" и не известно, сможет ли он принять предложение родной команды.

В чемпионате Испании за прошедшие два матча "блаугранас" набрали лишь одно очко, и после увольнения Кумана так же допустили осечку.

В ЛЧ каталонцы сейчас ближе к третьему месту, которое выводит в Лигу Европы, чем к плей-офф самого престижного турнира. Букмекеры отдают больше шансов "Бенфике" на вторую позицию в группе, чем "Барселоне". Однако обессиленная команда продолжает бороться и "Динамо" для испанского гранда также проверка на прочность.

Кто не сыграет?

У "Барселоны" в лазарете находятся Мартин Брейтвейт, Педри, Жерар Пике и Серхио Агуэро, у которого проблемы с сердцем. Усман Дембеле и Ансу Фати попали в заявку, но их участие в матче под вопросом.

В "Динамо" травмированы Виталий Миколенко, Денис Попов, Артем Беседин и Владислав Кулач.

История противостояний

В минувшем сезоне на групповом этапе ЛЧ "Барса" дважды обыграла "Динамо" (2:1 и 4:0). Всего же команды встречались 11 раз: у "Динамо" - три победы, у "Барсы" - восемь.

Ориентировочные составы

"Динамо": Бущан, Кендзера, Забарный, Сирота, Караваев, Сидорчук, Шапаренко, Цыганков, Буяльский, де Пена, Вербич

"Барселона": тер Штеген, Дест, Гарсия, Лангле, Альба, де Йонг, Бускетс, Гави, Фати, Коутиньо, Депай

Слова перед матчем

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу:

"Неужели на игру с "Барселоной" надо мотивировать кого-то? Я слышал здесь вопрос, что у них много травмированных. "Барселона" это "Барселона". Любой игрок, приехавший сюда, является качественным. У нас нет игрока, за которого отступные миллиард, а у них есть. У нас есть хорошие качественные игроки, завтра вы это увидите".

Исполняющий обязанности главного тренера "Барселоны" Серхи Бархуан:

"Бывают непростые периоды, как сейчас. Но мы должны продолжать побеждать. Единственный путь заслужить уважение - выигрывать. Победа принесет радость и изменит настроение игроков на позитивную волну. Наши игроки привыкли к давлению. Это особая игра. Все в наших руках. Мы должны играть в свой футбол. Играть в командную игру, владеть мячом, подсказывать друг другу на поле, находить свободные зоны".

Арбитр

Судить встречу будет румынский арбитр Овидиу Хацеган.

Автор: Артем Будрин