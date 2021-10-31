Смена тренера не помогла: Барселона снова потеряла очки в чемпионате Испании (видео)

Каталонцы перед матчем с киевским "Динамо" не смогли выиграть у "Алавеса".

В 12-м туре Ла Лиги "Барселона" дома встречалась с "Алавесом". Наставником каталонского клуба был временно исполняющий обязанности главного тренера Серхи Бархуан, ведь Роналд Куман был уволен несколькими днями ранее. В первом тайме команды голов не забивали, а в дебюте второй половины встречи коллективы обменялись взятиями ворот и завершили поединок со счетом 1:1. "Барселона" - "Алавес" - 1:1 Голы: Депай, 49 - Риоха, 52 "Барселона": тер Штеген, Мингеса (Еззалзули, 80), Пике (Лангле, 70), Эрик Гарсия, Альба, Бускетс, Нико Гонсалес (Бальде, 80), Гави (Пуч, 70), Дест, Агуэро (Коутиньо, 41), Депай "Алавес": Сивера, Химо Наварро (Агиррегабириа, 20), Лагуардиа, Лежен, Дуарте, Пере Понс (Пена, 62), Мойя (Ману Гарсия, 80), Лум, Мендес (Пельистри, 62), Хоселу (Силла, 80), Риоха Видео обзор матча. Напомним, что 2 ноября в Киеве "Динамо" будет принимать "Барселону" в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Читайте такжеПришлось оправдываться: известный футболист опубликовал провокационный пост после увольнения тренера Барселоны Чемпионат Испании: ситуация в турнирной таблице Мадридский "Реал", "Севилья" и "Реал Сосьедад" набрали 24 очка в одиннадцати матчах и возглавляют турнирную таблицу Ла Лиги.

В четверку лидеров входит также "Бетис" - у них 21 очко.

"Атлетико" (19 очков), "Осасуна" и "Райо Вальекано" имеют по 19 очков.

У "Барселоны" девятая позиция с 16 зачетными пунктами.

В копилке "Алавеса" 10 очков и он расположен на 16-й строчке. Автор: Артем Будрин

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