В 12-м туре Ла Лиги "Барселона" дома встречалась с "Алавесом". Наставником каталонского клуба был временно исполняющий обязанности главного тренера Серхи Бархуан, ведь Роналд Куман был уволен несколькими днями ранее.
В первом тайме команды голов не забивали, а в дебюте второй половины встречи коллективы обменялись взятиями ворот и завершили поединок со счетом 1:1.
"Барселона" - "Алавес" - 1:1
Голы: Депай, 49 - Риоха, 52
"Барселона": тер Штеген, Мингеса (Еззалзули, 80), Пике (Лангле, 70), Эрик Гарсия, Альба, Бускетс, Нико Гонсалес (Бальде, 80), Гави (Пуч, 70), Дест, Агуэро (Коутиньо, 41), Депай
"Алавес": Сивера, Химо Наварро (Агиррегабириа, 20), Лагуардиа, Лежен, Дуарте, Пере Понс (Пена, 62), Мойя (Ману Гарсия, 80), Лум, Мендес (Пельистри, 62), Хоселу (Силла, 80), Риоха
Видео обзор матча.
Напомним, что 2 ноября в Киеве "Динамо" будет принимать "Барселону" в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
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Чемпионат Испании: ситуация в турнирной таблице
- Мадридский "Реал", "Севилья" и "Реал Сосьедад" набрали 24 очка в одиннадцати матчах и возглавляют турнирную таблицу Ла Лиги.
- В четверку лидеров входит также "Бетис" - у них 21 очко.
- "Атлетико" (19 очков), "Осасуна" и "Райо Вальекано" имеют по 19 очков.
- У "Барселоны" девятая позиция с 16 зачетными пунктами.
- В копилке "Алавеса" 10 очков и он расположен на 16-й строчке.