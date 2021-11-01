Динамо примет Барселону в 4-м туре Лиги чемпионов / фото REUTERS

Во вторник, 2 ноября, киевское "Динамо" в столице Украины в рамках четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов сыграет против "Барселоны". Встреча пройдет на стадионе НСК "Олимпийский".

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Динамо - Барселона.

Динамо - Барселона: где смотреть матч

Дуэль грандов украинского и испанского футбола в прямом эфире можно будет посмотреть на медиасервисе MEGOGO. Также трансляция будет доступна на платформе "Volia TV".

Начало матча - в 22:00 по Киеву.

Читайте такжеДинамо - Барселона: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионовОтметим, что "Барселона" накануне уволила наставника команды Рональда Кумана и к матчу против киевлян "сине-гранатовых" будет готовить и.о. главного тренера Серхи Бархуан.

"Динамо" - "Барселона": перед матчем

Автор: Владимир Медяник