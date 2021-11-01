Во вторник, 2 ноября, киевское "Динамо" в столице Украины в рамках четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов сыграет против "Барселоны". Встреча пройдет на стадионе НСК "Олимпийский".
УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Динамо - Барселона.
Динамо - Барселона: где смотреть матч
Дуэль грандов украинского и испанского футбола в прямом эфире можно будет посмотреть на медиасервисе MEGOGO. Также трансляция будет доступна на платформе "Volia TV".
Начало матча - в 22:00 по Киеву.
Читайте такжеДинамо - Барселона: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионовОтметим, что "Барселона" накануне уволила наставника команды Рональда Кумана и к матчу против киевлян "сине-гранатовых" будет готовить и.о. главного тренера Серхи Бархуан.
"Динамо" - "Барселона": перед матчем
- В первом туре группового раунда ЛЧ "Динамо" в Киеве принимало "Бенфику" и сыграло вничью (0:0), а затем во втором туре подопечные Луческу разгромно проиграли мюнхенской "Баварии" (5:0). В третьем туре киевляне минимально проиграли "Барселоне" на "Камп Ноу" (0:1).
- "Барселона" стартовала в нынешнем сезоне ЛЧ с разгромного поражения от "Баварии" в родных стенах (0:3), затем во втором туре каталонцы с аналогичным счетом проиграли на выезде "Бенфике" (3:0).
- Перед игрой против "Барселоны" "Динамо" в рамках УПЛ одержало победу в выездном матче против "Мариуполя" (3:2).
- "Барселона" накануне поединка с киевлянами на родном "Камп Ноу" не смогла справиться с "Алавесом". После 12-ти туров "блаугранас" занимают всего лишь 9-е место в турнирной таблице Ла Лиги.
- Судить матч "Динамо" - "Барселона" будет румынская бригада арбитров во главе с Овидиу Хацеганом.