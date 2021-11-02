Киевляне на своем поле сыграют против именитого соперника.

2 ноября в Киеве местное "Динамо" на НСК "Олимпийский" будет принимать испанскую "Барселону" в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча "Динамо" - "Барселона".

Динамо - Барселона: где смотреть матч

Начало встречи - в 22:00.

В первом поединке на "Камп Ноу" команда Мирчи Луческу уступила каталонцам с минимальным счетом. В группе Е "Динамо" с одним очком занимает последнее место. У "Барселоны" - три очка и третья позиция. Возглавляет квартет "Бавария", а "Бенфика" на второй строчке.

Динамо - Барселона: прогноз букмекеров

Обслужит противостояние двух команд румынский арбитр Овидиу Хацеган.

Лига чемпионов, групповой этап, 4-й тур

"Динамо" - "Барселона"

Онлайн-трансляция

Наставник "Динамо" Мирча Луческу:

"Я хотел бы, чтобы все болельщики, которые будут на стадионе, поддерживали команду и толкали её вперед. Я уверен, что мы сыграем прекрасный поединок. У нас много качественных футболистов".

Исполняющий обязанности главного тренера "Барселоны" Серхи Бархуан:

"Единственный путь заслужить уважение - выигрывать. Победа принесет радость и изменит настроение игроков на позитивную волну. Наши игроки привыкли к давлению. Это особая игра. Все в наших руках. Мы должны играть в свой футбол".

"Барселона" в чемпионате Испании перед матчем в Киеве сыграла вничью с "Алавесом". "Динамо" в рамках УПЛ победило "Мариуполь".

За день до игры "Барса" провела тренировку перед вылетом в Украину.

Автор: Владимир Медяник