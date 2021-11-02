Испанские СМИ в очередной раз оконфузились перед матчем против представителей Украины.

Киевское "Динамо" сегодня, 2 ноября, сыграет против "Барселоны" в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Динамо - Барселона.

Перед этой игрой испанское издание sport.es оконфузилось, представляя возможные составы на матч.

Так, вместо Шапаренко (Shaparenko) в Испании написали "Shparenko", вместо Бойко (Boyko) - "Beyko", а вместо Нещерет (Neshcherеt) - "Neshcherat".

Также издание ошиблось и в названии украинского клуба - вместо "Dynamo Kyiv" автор написал "Dinamo Kiev".

Отметим, что это уже далеко не первый случай, когда испанские СМИ искажают фамилии украинских игроков. Например, в прошлом году журналисты поиздевались над фамилиями футболистов сборной Украины перед матчем против Испании. Кроме того, одно из изданий использовало старый логотип "Динамо".

"Динамо" - "Барселона": перед матчем

Автор: Антон Дударь