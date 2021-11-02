Киевское "Динамо" сегодня, 2 ноября, сыграет против "Барселоны" в рамках группового этапа Лиги чемпионов.
УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Динамо - Барселона.
Перед этой игрой испанское издание sport.es оконфузилось, представляя возможные составы на матч.
Так, вместо Шапаренко (Shaparenko) в Испании написали "Shparenko", вместо Бойко (Boyko) - "Beyko", а вместо Нещерет (Neshcherеt) - "Neshcherat".
Также издание ошиблось и в названии украинского клуба - вместо "Dynamo Kyiv" автор написал "Dinamo Kiev".
Отметим, что это уже далеко не первый случай, когда испанские СМИ искажают фамилии украинских игроков. Например, в прошлом году журналисты поиздевались над фамилиями футболистов сборной Украины перед матчем против Испании. Кроме того, одно из изданий использовало старый логотип "Динамо".
"Динамо" - "Барселона": перед матчем
- Матч "Динамо" - "Барселона" начнется в 22.00.
- В первом туре группового раунда ЛЧ "Динамо" в Киеве принимало "Бенфику" и сыграло вничью (0:0), а затем во втором туре подопечные Луческу разгромно проиграли мюнхенской "Баварии" (0:5). В третьем туре киевляне минимально проиграли "Барселоне" на "Камп Ноу" (0:1).
- "Барселона" стартовала в нынешнем сезоне ЛЧ с разгромного поражения от "Баварии" в родных стенах (0:3), затем во втором туре каталонцы с аналогичным счетом проиграли на выезде "Бенфике" (0:3).
- Перед игрой против "Барселоны" "Динамо" в рамках УПЛ одержало победу в выездном матче против "Мариуполя" (3:2).
- "Барселона" накануне поединка с киевлянами на родном "Камп Ноу" не смогла справиться с "Алавесом". После 12-ти туров "блаугранас" занимают всего лишь 9-е место в турнирной таблице Ла Лиги.
- Судить матч "Динамо" - "Барселона" будет румынская бригада арбитров во главе с Овидиу Хацеганом.