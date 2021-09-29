"Динамо" повторило свое самое крупное поражение в еврокубках.

Киевское "Динамо" во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов играло против "Баварии". Матч прошел в Мюнхене и завершился крупным поражением киевлян.

"Бавария" доминировала на поле в первом тайме и отличилась дважды. Сперва мюнхенцы забили с пенальти после того, как мяч попал в руку Сергею Сидорчуку. Роберт Левандовски переиграл Георгия Бущана с "точки", а в середине тайма оформил дубль, воспользовавшись пасом Томаса Мюллера.

У "Динамо" лучший момент был в конце тайма, но Карлос де Пена не забил в контратаке - Мануэль Нойер спас "Баварию", переведя мяч на угловой.

После перерыва хозяева продолжили контролировать ситуацию на поле, создали ряд моментов и в середине тайма забили еще раз. "Динамо" потеряло мяч в атаке, последовал молниеносный контрвыпад, который завершил Серж Гнабри, вколотив мяч под перекладину.

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Еще через три минуты в воротах "Динамо" побывал еще один мяч - Лерой Сане хотел подавать с левого фланга, но мяч срезался в ворота, к чему не был готов Бущан.

В концовке "Динамо" пропустило еще раз - Эрик Шупо-Мотинг отличился ударом головой.

"Бавария" - "Динамо" - 5:0

Голы: Левандовски, 12 (с пенальти), 27, Гнабри, 68, Сане, 74, Шупо-Мотинг, 87

"Бавария": Нойер, Зюле, Упамекано, Эрнандес, Дэвис (Павар, 69), Киммих, Горецка (Забитцер, 79), Гнабри (Мусиала, 69), Мюллер, Сане (Сарр, 79), Левандовски (Шупо-Мотинг, 79)

"Динамо": Бущан, Тымчик (Кендзера, 46), Забарный, Шабанов, Миколенко, Сидорчук, Андриевский, Шапаренко (Шепелев, 46), де Пена, Цыганков (Караваев, 70), Гармаш (Супряга, 70)

Предупреждения: Эрнандес - Тымчик

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"Бавария" - "Динамо": итоги матча

После двух туров у "Динамо" - 1 очко, киевляне занимают третье место в группе Е.

"Бавария" набрала 6 очков и возглавляет таблицу группы Е. У "Бенфики" - 4 очка, у "Барселоны" - 0.

Киевляне повторили свое самое крупное поражение в еврокубках. В предыдущий раз они проиграли со счетом 0:5 "Челси" в Лиге Европы 2018-2019.

"Динамо" не забило во втором подряд матче ЛЧ.

Автор: Антон Дударь