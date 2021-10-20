Еще один неудачный результат для Украины в еврокубках.

Киевское "Динамо" в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов на "Камп Ноу" встречалось с "Барселоной".

Первый тайм прошел с солидным преимуществом "Барселоны". Ближе к середине тайма Люк де Йонг сперва пробил головой рядом со штангой, а затем уже проверил реакцию Георгия Бущана - форвард наносил обводящий удар, но украинский вратарь сыграл великолепно, сумев перевести мяч на угловой.

Позже Бущан еще раз спас киевлян, когда Сержиньо Дест расстреливал его почти с угла вратарской. Однако не прошло и минуты, как "Барселона" все-таки вышла вперед - Жерар Пике забил ударом с линии вратарской. Киевляне же ничего по-настоящему опасного у ворот соперника в первом тайме не создали.

Уже в дебюте второго тайма "Барса" могла увеличить свое преимущество, но Ансу Фати чудом не попал в ворота. В середине тайма хороший момент упустил Филиппе Коутиньо. Счет матча в итоге не изменился.

Отметим, что "Динамо" завершило поединок без ударов в створ ворот.

"Барселона" - "Динамо" - 1:0

Гол: Пике, 36

"Барселона": тер Штеген, Альба, Ленгле, Пике, Мингеса (Коутиньо, 46), Дест, Гави (Серхи Роберто, 69), Бускетс, Ф. де Йонг, Л. Де Йонг (Фати, 46), Депай (Агуэро, 75)

"Динамо": Бущан, Миколенко, Сирота, Забарный, Кендзера (Тымчик, 78), Сидорчук, Шапаренко, Де Пена (Витиньо, 61), Буяльский (Рамирес, 85), Цыганков (Караваев, 85), Супряга (Гармаш, 61)

Предупреждение: Ф. де Йонг

Видео гола

"Барселона" - "Динамо": итоги матча

"Динамо" с 1 очком опустилось на последнее место в группе Е. "Барселона" набрала первые 3 очка и поднялась на третью позицию. "Бавария" (6 очков) и "Бенфика" (4) свой матч 3-го тура сыграют в 22.00.

"Динамо" не смогло забить во всех трех матчах группового этапа ЛЧ.

"Динамо" проиграло "Барселоне" в пятой подряд личной встрече и в восьмой раз в одиннадцати матчах (при трех победах).

В 4-м туре "Динамо" будет принимать "Барселону" в Киеве. Матч пройдет 2 ноября.

Автор: Антон Дударь