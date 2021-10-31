Барселона - фаворит матча в Киеве / фото REUTERS
2 ноября киевское "Динамо" в рамках 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов будет принимать дома "Барселону".
УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Динамо - Барселона.
По мнению букмекеров, гости добудут три очка в этом противостоянии. На победу "Барсы" предлагается коэффициент 1,71, тогда как на победу "Динамо" аж 5,25. Ничья оценивается коэффициентом - 4,18.
На то, что "Динамо" не уступит, можно поставить с коэффициентом 2,28. На то, что по итогам поединка "Барселона" не проиграет - 1,20.
"Динамо" - "Барселона": перед матчем
- Игра начнется 2 ноября на НСК "Олимпийский" в 22:00. Стало известно, какие условия выдвинуты для болельщиков, чтобы попасть на стадион.
- В первом туре группового раунда ЛЧ "Динамо" в Киеве принимало "Бенфику" и сыграло вничью (0:0), а во втором туре подопечные Луческу разгромно проиграли мюнхенской "Баварии" (5:0). На поле "Барселоны" динамовцы уступили в третьем туре (1:0). К этой встрече "Динамо" подошло с 1 набранным очком и последним местом в группе, тогда как у "Барселоны" - 3 очка и третья позиция.
- Перед игрой против "Барселоны" "Динамо" в рамках УПЛ одержало победу в Мариуполе. А каталонцы накануне поединка с киевлянами потеряли очки в чемпионате Испании.
- "Барселона" недавно уволила Роналда Кумана с поста главного тренера команды. Уже известно, кто будет готовить "блаугранас" к ближайшим играм.
- Обслужит матч румынский арбитр Овидиу Хацеган.