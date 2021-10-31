В 4-м туре группового этапа ЛЧ "бело-синие" примут каталонцев в Киеве.

2 ноября киевское "Динамо" в рамках 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов будет принимать дома "Барселону".

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Динамо - Барселона.

По мнению букмекеров, гости добудут три очка в этом противостоянии. На победу "Барсы" предлагается коэффициент 1,71, тогда как на победу "Динамо" аж 5,25. Ничья оценивается коэффициентом - 4,18.

На то, что "Динамо" не уступит, можно поставить с коэффициентом 2,28. На то, что по итогам поединка "Барселона" не проиграет - 1,20.

"Динамо" - "Барселона": перед матчем

Автор: Артем Будрин