Серхио Агуэро стал жертвой аритмии.

Форвард "Барселоны" Серхио Агуэро по меньшей мере три месяца будет вне футбола из-за проблем с сердцем.

Каталонский клуб сообщил об этом на официальном сайте.

Накануне в матче чемпионата Испании аргентинцу стало плохо, а в больнице ему впоследствии диагностировали сердечную аритмию. Агуэро предстоит пройти курс лечения.

Через три месяца медики примут решение, сможет ли Серхио вернуться в профессиональный футбол.

Серхио Агуэро: карьера

Агуэро наиболее известен выступлениями за "Манчестер Сити". Аргентинец в 2011 году пополнил состав "горожан", перейдя из "Атлетико".

В футболке "Ман Сити" форвард провел 388 поединков, забив 258 голов. Он является лучшим бомбардиром в истории клуба, лучшим бомбардиром в истории АПЛ среди иностранцев, а также забил больше всего голов в АПЛ за один клуб.

С "горожанами" он пять раз выиграл чемпионат Англии, шесть раз - Кубок лиги, три раза - Суперкубок страны, а также завоевал Кубок Англии в 2019 году и дошел до финала Лиги чемпионов в 2021-ом.

33-летний игрок прошлым летом перебрался в "Барселону". За каталонцев Серхио сыграл 5 матчей и забил 1 гол.

Автор: Артем Будрин