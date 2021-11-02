Форвард "Барселоны" Серхио Агуэро по меньшей мере три месяца будет вне футбола из-за проблем с сердцем.
Каталонский клуб сообщил об этом на официальном сайте.
Накануне в матче чемпионата Испании аргентинцу стало плохо, а в больнице ему впоследствии диагностировали сердечную аритмию. Агуэро предстоит пройти курс лечения.
Через три месяца медики примут решение, сможет ли Серхио вернуться в профессиональный футбол.
Серхио Агуэро: карьера
- Агуэро наиболее известен выступлениями за "Манчестер Сити". Аргентинец в 2011 году пополнил состав "горожан", перейдя из "Атлетико".
В футболке "Ман Сити" форвард провел 388 поединков, забив 258 голов. Он является лучшим бомбардиром в истории клуба, лучшим бомбардиром в истории АПЛ среди иностранцев, а также забил больше всего голов в АПЛ за один клуб.
С "горожанами" он пять раз выиграл чемпионат Англии, шесть раз - Кубок лиги, три раза - Суперкубок страны, а также завоевал Кубок Англии в 2019 году и дошел до финала Лиги чемпионов в 2021-ом.
33-летний игрок прошлым летом перебрался в "Барселону". За каталонцев Серхио сыграл 5 матчей и забил 1 гол.