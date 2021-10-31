Серхио Агуэро от боли лег на газон во время матча с Алавесом / фото REUTERS

Аргентинский нападающий "Барселоны" Серхио Агуэро из-за проблем с сердцем не смог доиграть поединок 12-го тура чемпионата Испании против "Алавеса".

33-летний форвард на 38-й минуте игры внезапно схватился за грудь и сел на газон. После этого аргентинец прилег и попросил помощи врачей. Медики срочно выбежали к Агуэро. Серхио смог самостоятельно покинуть поле, но его сразу отвезли в больницу. Из-за боли в груди футболисту сделали кардиологическое обследование.

"Агуэро сообщил о дискомфорте в груди и был госпитализирован для обследования сердца", - написала пресс-служба "Барселоны" в Twitter.

Впоследствии врачи диагностировали у Агуэро тахикардию - нарушение сердечного ритма.

Сейчас аргентинец находится под пристальным наблюдением медиков и ближайшие дни он проведет в больнице.

Агуэро летом покинул "Ман Сити" и пополнил состав "Барселоны", чтобы быть ближе к своему куму Лионелю Месси, но последний переехал в Париж.

Читайте такжеУ футболиста, которым интересовался Шахтер, случилась остановка сердца прямо на поле 

"Динамо" - "Барселона": перед матчем

Автор: Артем Будрин