Серхио Агуэро забрали с поля и доставили в госпиталь прямо во время поединка Ла Лиги.

Аргентинский нападающий "Барселоны" Серхио Агуэро из-за проблем с сердцем не смог доиграть поединок 12-го тура чемпионата Испании против "Алавеса".

33-летний форвард на 38-й минуте игры внезапно схватился за грудь и сел на газон. После этого аргентинец прилег и попросил помощи врачей. Медики срочно выбежали к Агуэро. Серхио смог самостоятельно покинуть поле, но его сразу отвезли в больницу. Из-за боли в груди футболисту сделали кардиологическое обследование.

"Агуэро сообщил о дискомфорте в груди и был госпитализирован для обследования сердца", - написала пресс-служба "Барселоны" в Twitter.

Впоследствии врачи диагностировали у Агуэро тахикардию - нарушение сердечного ритма.

Сейчас аргентинец находится под пристальным наблюдением медиков и ближайшие дни он проведет в больнице.

Sergio Aguero taken to hospital with chest pains. pic.twitter.com/PgidC2E70g — David james (@Davidja50494872) October 31, 2021

Агуэро летом покинул "Ман Сити" и пополнил состав "Барселоны", чтобы быть ближе к своему куму Лионелю Месси, но последний переехал в Париж.

Читайте такжеУ футболиста, которым интересовался Шахтер, случилась остановка сердца прямо на поле

"Динамо" - "Барселона": перед матчем

Игра начнется 2 ноября на НСК "Олимпийский" в 22:00. Стало известно, какие условия выдвинуты для болельщиков, чтобы попасть на стадион.

К этой встрече "Динамо" подошло с 1 набранным очком и последним местом в группе, тогда как у "Барселоны" - 3 очка и третья позиция.

Перед игрой против "Барселоны" "Динамо" в рамках УПЛ одержало победу в Мариуполе.

"Барселона" уволила Роналда Кумана с поста главного тренера команды. Уже известно, кто будет готовить "блаугранас" к ближайшим играм.

Обслужит матч румынский арбитр Овидиу Хацеган.

Автор: Артем Будрин