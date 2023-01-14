Александр Петраков долго без работы не пробыл.

Федерация футбола Армении (ФФА) сообщила о назначении Александра Петракова главным тренером национальной сборной.

Сообщается, что соответствующее решение было принято сегодня на заседании исполнительного комитета ФФА. До Петракова армянскую команду возглавлял испанский специалист Хоакин Капаррос.

В 2022 году 65-летний Петраков во главе сборной Украины дважды разгромно победил Армению в рамках Лиги наций УЕФА (номинально домашний матч - 3:0; выездной матч - 5:0).

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Александр Петраков: карьера

Петраков был назначен исполняющим обязанности главного тренера национальной сборной Украины 18 августа 2021 года. 17 ноября 2021 года специалист был официально утвержден главным тренером "сине-желтых" после того, как вывел команду в стыковые матчи отбора на ЧМ-2022.

Под руководством Петракова сборная Украины сыграла 15 матчей, в которых одержала 6 побед, 7 матчей завершила вничью и дважды проиграла. Разница забитых и пропущенных мячей - 23:13.

Во главе с Петраковым "сине-желтые" не сумели квалифицироваться на ЧМ-2022, уступив Уэльсу в финале плей-офф квалификации.

12 января Украинская ассоциация футбола прекратила сотрудничество с Петраковым.

Петраков вместе с молодежной сборной Украины U-20 выиграл чемпионат мира в 2019 году.