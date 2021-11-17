Специалист продолжит работать уже не в статусе исполняющего обязанности главного тренера.

Украинская ассоциация футбола назначила Александра Петракова полноправным главным тренером сборной Украины. Наставник избавился от приставки и. о. (исполняющий обязанности главного тренера).

Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

Исполком УАФ, заседание которого прошло сегодня в столичном Доме футбола, утвердил Петракова главным тренером национальной сборной Украины. Контракт подписан до декабря 2022 года.

"Я абсолютно убежден, что Александр Васильевич Петраков своей работой и результатами полностью заслужил изменение формального статуса во главе сборной. В связи с этим, учитывая решение Комитета национальных сборных команд УАФ, я вношу предложение о назначении Петракова Александра Васильевича главным тренером национальной сборной команды Украины по футболу на срок до 30 декабря 2022 года (то есть до окончания чемпионата мира в Катаре) с возможностью пролонгации по соглашению сторон до 30 июля 2024 года", - отметил президент УАФ Андрей Павелко на заседании.

Напомним, что Петраков вывел сборную Украины в плей-офф отбора на ЧМ-2022.

Александр Петраков в сборной Украины

Петраков был назначен исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины 18 августа после того, как Сергею Реброву не удалось договориться о разрыве контракта с клубом "Аль-Айн" (ОАЭ).

Под руководством Петракова Украина провела семь матчей: пять официальных и два товарищеских. "Желто-синие" одержали две победы при пяти ничьих.

В контрольных матчах украинцы сыграли вничью с Чехией (1:1) и Болгарией (1:1), а в рамках отбора на ЧМ-2022 обыграли Боснию и Герцеговину (2:0 в гостях) и Финляндию (2:1 в гостях) и разошлись миром с Казахстаном (2:2), французами (1:1) и боснийцами (1:1).

Автор: Артем Будрин