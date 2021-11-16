Украинцы одержали победу, а в параллельном матче Финляндия уступила Франции.

Сборная Украины в заключительном матче группового этапа квалификации ЧМ-2022 в гостях играла против команды Боснии и Герцеговины.

Украинцы одержали победу и со второго места в своей группе вышли в плей-офф отборочного турнира.

В первом тайме счет не был открыт. Украинцы владели инициативой, но опасным ударам Руслана Малиновского, Александра Зинченко и Андрея Ярмоленко немного не хватило точности. Также момент был у Романа Яремчука, но его удар с довольно близкого расстояния пришелся в голкипера. У боснийцев по ходу тайма был один неплохой шанс, но Георгию Бущану не пришлось отбивать удар, так как мяч прошел мимо ворот.

А в конце тайма Украина едва не пропустила - Бущан перевел мяч в штангу после удара головой, после чего Илья Забарный успел подставить ногу и не позволить сопернику сыграть на добивании.

На 58-й минуте сборной Украины удалось выйти вперед - Виктор Цыганков накрутил соперника и прострелил, Ярмоленко замкнуть не удалось, но тут как тут оказался Зинченко, который с близкого расстояния переправил мяч в ворота.

В середине тайма стало известно, что в параллельной игре Франция обыгрывает Финляндию, и Украина сконцентрировалась на обороне своих ворот, но нашла шанс в контратаке. Артем Довбик вышел один на один после паса Николая Шапаренко и переиграл вратаря.

Чуть позже Довбик мог оформить дубль, но попал в защитника, который стоял на линии ворот.

Босния и Герцеговина - Украина - 0:2

Голы: Зинченко, 58, Довбик, 79

Босния и Герцеговина: Василь, Ахмедходжич, Хаджикадунич, Ковачевич, Сушич, Прчич (Крунич, 64), Хаджиахметович (Налич, 71), Гояк (Цимирот, 64), Стеванович, Демирович (Кодро, 80), Менало (Превляк, 71)

Украина: Бущан, Соболь (Шапаренко, 64), Матвиенко, Забарный, Тымчик, Степаненко, Зинченко, Малиновский (Сидорчук, 81), Цыганков (Зубков, 74), Яремчук (Довбик, 74), Ярмоленко (Караваев, 81)

Предупреждения: Демирович - Забарный

Видео голов

Видеообзор матча

1-й тайм

Босния и Герцеговина - Украина: итоги матча

Сборная Украины одержала вторую победу в отборе на ЧМ-2022 при шести ничьих и завершила групповой этап без поражений.

В параллельном матче Финляндия дома проиграла Франции - 0:2.

Итоговое положение команд в группе D: Франция - 18 очков. Украина - 12, Финляндия - 11, Босния и Герцеговина - 7, Казахстан - 3.

В марте Украина сыграет в плей-офф отбора на ЧМ-2022. Соперник сборной Украины в полуфинале станет известен в ходе жеребьевки 26 ноября.

Александр Зинченко и Артем Довбик забили свой первые голы в текущей квалификации на чемпионат мира.

Автор: Антон Дударь