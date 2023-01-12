Под руководством Петракова сборная Украины не смогла выйти на ЧМ-2022.

Украинская ассоциация футбола прекратила сотрудничество с главным тренером национальной сборной Украины Александром Петраковым.

Как сообщает официальный сайт УАФ, 65-летний специалист покидает пост наставника "сине-желтых" вместе со всем тренерским штабом.

Контракт Петракова завершился 31 декабря 2022 года и стороны решили его не продлевать.

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Александр Петраков поблагодарил УАФ за предоставленную возможность возглавить и работать с национальной командой.

"Для меня этот период жизни навсегда останется теплым воспоминанием в сердце. Хочу поблагодарить игроков национальной команды и тренерско-административного штаба за то, что на протяжении полутора лет мы были единственным целым, сплоченным и вдохновенным идеей защиты интересов Украины на футбольном поле и вне его.

Мы стремились добиться самого большого и подарить Украине радость побед в самый тяжелый период новейшей истории государства. Также искренне благодарен всему коллективу Украинской ассоциации футбола за многолетнее сотрудничество и президенту УАФ Андрею Павелко за доверие.

Спасибо нашим лучшим в мире болельщикам за то, что горячо и искренне поддерживали и верили в нас. Я остаюсь самым ярым болельщиком сборной Украины. Слава Украине", - сказал Петраков.

Напомним, Александр Петраков был назначен исполняющим обязанности главного тренера национальной сборной Украины 18 августа 2021 года. 17 ноября 2021 года 65-летний специалист был официально утвержден главным тренером "сине-желтых" после того как вывел команду в стыковые матчи отбора на ЧМ-2022.

Под руководством Петракова сборная Украины сыграла 15 матчей, в которых одержала 6 побед, 7 матчей завершила вничью и дважды проиграла. Разница забитых и пропущенных мячей 23:13.

Во главе с Петраковым "сине-желтые" не сумели квалифицироваться на ЧМ-2022, уступив Уэльсу в финале плей-офф квалификации.

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