Во втором тайме подопечные Петракова устроили погром.

Сборная Украины разгромила Армению во втором матче текущего розыгрыша Лиги наций.

В первом тайме команды голов не забивали. Все самое интересное произошло во второй половине встречи, когда "желто-синие" трижды поразили ворота соперника.

Украина - Армения - 3:0

Голы: Малиновский (61), Караваев (77), Миколенко (84)

Украина: Пятов, Зинченко (Миколенко, 78), Матвиенко, Забарный, Караваев, Шапаренко (Пихаленок, 70), Сидорчук (Игнатенко, 85), Малиновский, Мудрик (Зубков, 78), Яремчук (Довбик, 70), Цыганков

Армения: Юрченко, С. Мкртчян, Мкоян, Восканян, Монрой, Барсегян (Арутюнян, 66), Дашян (Малакян, 80), Уго, К. Оганесян, Байрамян (Бичахчян, 55), Бабаян (Адамян, 55)

Игра прошла в польском городе Лодзь, где сборная Украины проводит временно домашние матчи.

14 июня украинцы будут принимать в Лодзи Ирландию.

Украина - Армения: итоги матча

Для Андрея Пятова это был последний матч в футболке сборной Украины. Знаменитый вратарь сыграл 102 поединка за национальную команду и завершил международную карьеру.

Андрей Ярмоленко пропустил игру из-за недомогания.

Руслан Малиновский забил свой седьмой мяч за сборную Украины. Последний раз хавбек "Аталанты" отмечался за сборную осенью 2020 года в воротах Германии с пенальти.

Виталий Миколенко забил дебютный гол за сборную.

Александр Караваев забил второй свой гол за сборную. Впервые он отличился в марте 2018 года против Японии.

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