Сборные Хорватии и Аргентины определят первого финалиста мундиаля в Катаре.

Во вторник, 13 декабря, в рамках 1/2 финала чемпионата мира-2022 по футболу состоится поединок национальных сборных Хорватии и Аргентины.

Встреча пройдет на стадионе "Лусаил-Айконик" в городе Лусаил.

Аргентина - Хорватия: прогноз букмекеров на матч 1/2 финала ЧМ-2022

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Сборная Аргентины на пути в полуфинал катарского мундиаля в 1/8 финала обыграла национальную команду Австралии (2:1), а в четвертьфинале выбила сборную Нидерландов в серии пенальти.

На стадии группового этапа "альбиселесте" заняли первое место в группе с Мексикой (2:0), Польшей (2:0) и Саудовской Аравией (1:2).

Хорватия на втором ЧМ кряду дошла до стадии полуфинала. В 1/8 финала хорваты выбили в серии пенальти сборную Японии, а в четвертьфинале, также в серии пенальти, сенсационно переиграли главного фаворита ЧМ-2022 - национальную команду Бразилии.

На стадии группового турнира Хорватия заняла второе место в квартете F со сборными Марокко (0:0), Канады (4:1) и Бельгии (0:0).

Аргентина - Хорватия: трансляция

Поединок полуфинала катарского мундиаля между сборными Аргентины и Хорватии на территории Украины в прямом эфире можно будет посмотреть на Киевстар ТВ.

Также игра будет транслироваться региональными каналами Суспильного, на сайте Суспильне Спорт, а также видеосервисе MEGOGO.

Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

Добавим, что победитель поединка Аргентина - Хорватия в финале ЧМ-2022 будет играть против сильнейшего в противостоянии национальных команд Марокко и Франции.

Напомним, Хорватия является финалистом прошлого розыгрыша чемпионата мира по футболу. В финале ЧМ-2018 хорваты проиграли сборной Франции.

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