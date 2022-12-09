Сборная Марокко попробует сотворить еще одну сенсацию и выйти в полуфинал мундиаля в Катаре.

В субботу, 10 декабря, в рамках 1/4 финала чемпионата мира по футболу встретятся национальные сборные Марокко и Франции.

Встреча команд пройдет на стадионе "Эль-Тумама" в городе Доха.

Сборная Марокко в рамках группового этапа сыграла вничью с Хорватией (0:0), сенсационно обграла Бельгию (2:0) и в заключительном туре разобралась с Канадой (2:1).

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В 1/8 финала ЧМ-2022 марокканцы сотворили еще одну сенсацию, выбив с турнира сборную Испании. В основное время команды сыграли вничью 0:0, а в серии пенальти команда из Африки выиграла со счетом 3:0.

Национальная команда Португалии на пути в плей-офф победила сборные Ганы (3:2) и Уругвая (2:0), а в третьем туре группового раунда проиграла Южной Корее (1:2).

В 1/8 финала катарского мундиаля португальцы нанесли сокрушительное поражение сборной Швейцарии (6:1).

Марокко - Португалия: прогноз

По мнению букмекеров, явным фаворитом этой пары является европейская команда. Сделать ставку на победу Португалии можно с коэффициентом 1,70. Ставки на Марокко принимаются с коэффициентом 5,70. Ничью оценивается коэффициентом 3,80.

Букмекеры сомневаются, что матч будет результативным. Ставки на тотал больше 2,5 гола принимают с коэффициентом 2,23, на меньше - 1,74. Если обе команды забьют, сыграет ставка с коэффициентом 2,14.

Аналитики считают, что встреча Марокко и Португалии, вероятнее всего, завершится минимальной победой со счетом 1:0 в пользу португальской сборной, коэффициент на данный исход - 5,80.

Выход представителя Африки в полуфинал мундиаля оценен котировкой 3,50. Итоговый триумф Португалии оценивается коэффициентом 1,33.

Марокко - Португалия: трансляция

В Украине матч 1/4 финала ЧМ-2022 между командами Марокко и Португалии в прямом эфире покажет только видеосервис MEGOGO.

В эфире местных телеканалов Суспильного матч будет показан в повторе.

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

Добавим, что победитель пары Марокко - Португалия в 1/2 финала ЧМ-2022 будет играть против сильнейшего в дуэли Англия - Франция. Эти команды свой матч 1/4 финала проведут также 10 декабря, но в 21:00 по киевскому времени.

Напомним, финальная часть чемпионата мира в Катаре будет проходить с 20 ноября по 18 декабря 2022 года.

Действующим победителем чемпионата мира является национальная сборная Франции, которая в финале ЧМ-2018 обыграла Хорватию.

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