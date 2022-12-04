Плей-офф мундиаля начался.

В первом матче 1/8 финала ЧМ-2022 сборная США уступила национальной команде Нидерландов.

Нидерланды - США - 3:1

Голы: Депай, 10, Блинд, 45+1, Думфрис, 81 - Райт, 76

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Нидерланды: Нопперт – Блинд, Аке (де Лигт, 90+3), ван Дейк, Тимбер, Думфрис – Ф. де Йонг, де Рон (Копмейнерс, 46) – Классен (Бергвейн, 46) – Депай (Симонс, 83), Гакпо (Вегхорст, 90+4)

США: Тернер – Робинсон (Моррис, 90+2), Рам, Циммерман, Дест (Йедлин, 76) – Муса, Адамс, Маккенни (Райт, 67) – Пулишич, Феррейра (Рейна, 46), Веа (Ааронсон, 67)

В другом поединке сборная Аргентины одолела Австралию. Этот матч особенный тем, что он стал 1000-м в профессиональной карьере Лионеля Месси.

Аргентина - Австралия - 2:1

Голы: Месси, 35, Альварес, 57 – Фернандес, 77 (автогол)

Аргентина: Эмилиано Мартинес, Молина (Монтьель, 80), Ромеро, Отаменди, Акунья (Тальяфико, 72), Маккалистер (Паласиос, 80), Фернандес, Папу Гомес (Лисандро Мартинес, 50), Месси, Альварес (Лаутаро Мартинес, 72)

Австралия: Райан, Дегенек (Карачич, 72), Роулес, Соттар, Бехич, Ирвин, Муй, Леки (Куол, 72), Макгри (Гудвин, 58), Баккус (Хрустич, 58), Дюк (Макларен, 72)

Теперь 9 декабря сборные Нидерландов и Аргентины сыграют матч 1/4 финала в 21:00 по киевскому времени. Добавим, что это противостояние будет ремейком полуфинала ЧМ-2014.

Вашему вниманию расписание матчей всех пар 1/8 финала.

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