За трофей продолжают борьбу 16 команд.

В пятницу, 2 декабря, завершился групповой раунд чемпионата мира-2022 по футболу. Осталось 16 сборных, которые будут бороться за заветный трофей.

Пары 1/8 финала ЧМ-2022

3 декабря, 17:00. Нидерланды - США

Видео дня

3 декабря, 21:00. Аргентина - Австралия

4 декабря, 17:00. Франция - Польша

4 декабря, 21:00. Англия - Сенегал

5 декабря, 17:00. Япония - Хорватия

5 декабря, 21:00. Бразилия - Южная Корея

6 декабря, 17:00. Марокко - Испания

6 декабря, 21:00. Португалия - Швейцария

Чемпионат мира по футболу в Катаре: главное

Матчи 1/4 финала состоятся 9-10 декабря. Полуфиналы запланированы на 13-14 декабря. Поединок за бронзовые медали будет сыгран 17 декабря, а финал - 18 числа.

Некоторые топ-сборные не смогли преодолеть групповой этап. В частности Бельгия заняла третье место в квартете F, а Германия в группе Е финишировала ниже, чем Япония и Испания.

Титул чемпионов мира защищают французы. Они на ЧМ-2018 в финале обыграли Хорватию.

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