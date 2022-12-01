Сборная Германии обыграла в последнем туре Коста-Рику, но покинула турнир.

В четверг, 1 декабря, были сыграны поединки заключительного тура группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу в группе Е.

Сборная Японии в этом туре сенсационно обыграла национальную команду Испании со счетом 2:1.

На 12-й минуте счет открыл нападающий сборной Испании Альваро Мората с передачи Сесара Аспиликуэты. Ответный гол на 48-й минуте забил полузащитник Японии Рицу Доан, нанесший дальний удар по воротам Уная Симона. Через три минуты вперед японцев вывел полузащитник Ао Танака.

Видео дня

Япония - Испания - 2:1

Голы: Доан, 48, Танака, 51 - Мората, 11

Япония: Гонда, Иосида, Танигути, Итакура, ​​Нагатомо (Митома, 46), Морита, Танака (Эндо, 87), Камада (Томиясу, 69), Кубо (Доан, 46), Ито, Маеда (Асано, 62)

Испания: Унаи Симон, Аспиликуэта (Карвахаль, 46), Родри, Пау Торрес, Бальде (Альба, 68), Бускетс, Педри, Гави (Фати, 68), Ольмо, Мората (Асенсио, 57), Уильямс (Ф. Торрес, 57)

Предупреждения: Итакура, Танигути, Йосида

Обзор матча:

В другом поединке этой группы сборная Германии в зрелищном поединке обыграла Коста-Рику со счетом 4:2.

Коллектив Ханси Флика открыл счет в начале поединка благодаря усилиям Сержа Гнабри. После перерыва счет сравнял Ельцин Техеда.

Спустя чуть более 10 минут Коста-Рика и вовсе повела в счете, но спустя всего 3 минуты Кай Хаверц восстановил паритет. Потом Хаверц оформил дубль, а затем и отдал голевую на Никласа Фюлькруга. Благодаря этому Германия победила

Коста-Рика - Германия - 2:4

Голы: Техеда, 58, Варгас, 70 - Гнабри, 10, Хаверц, 73, 85, Фюллькруг, 89

Коста-Рика: Навас, Дуарте, Вастон, Варгас, Фуллер (Беннетте, 74), Овьедо, Борхес, Техеда (Контрерас, 93), Агилера (Салас, 46), Кэмпбелл, Венегас (Матарритас, 74)

Германия: Нойер, Зюле (Гинтер, 93), Рюдигер, Раум (Гетце, 67), Киммих, Гюндоган (Фюллькруг, 55), Горецка (Клостерман, 46), Мусиала, Гнабри, Сане, Мюллер (Хаверц, 67)

Обзор матча:

Положение команд в группе Е

Сборная Японии одержала две сенсационные победы над Германией в первом туре и над Испанией в третьем и, набрав шесть очков, заняла первое место в этом квартете. Испания заработала четыре очка и заняла второе место. Именно эти две команды сыграют в плей-офф ЧМ-2022 по футболу.

Сборная Германии набрала четыре очка и финишировала третьей из-за худшей разницы забитых и пропущенных голов в сравнении с испанцами.

Коста-Рика набарала три очка, обыграв Японию во втором туре, завершила групповой этап ЧМ-2022 на последнем месте.

Добавим, что в 1/8 финала ЧМ-2022 сборная Японии сыграет с Хорватией, а Испания будет противостоять национальной команде Марокко.

Напомним, финальная часть чемпионата мира в Катаре будет проходить с 20 ноября по 18 декабря 2022 года.

Действующим победителем чемпионата мира является национальная сборная Франции, которая в финале ЧМ-2018 обыграла Хорватию.

Вас также могут заинтересовать новости: