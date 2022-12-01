В параллельном матче Марокко одолели Канаду со счетом 2:1 и сенсационно выиграли квартет F.

В четверг, 1 декабря, в рамках третьего тура группового раунда чемпионата мира по футболу, который проходит в Катаре, сборная Хорватии противостояла национальной команде Бельгии.

Матч завершился со счетом 0:0.

Хорватия - Бельгия - 0:0

Видео дня

Хорватия: Ливакович – Соса, Гвардиол, Ловрен, Юранович – Ковачич (Майер, 90+2), Брозович, Модрич – Перишич, Ливая (Петкович, 64), Крамарич (Пашалич, 64)

Бельгия: Куртуа – Вертонген, Альдервейрельд, Дендонкер (Тилеманс, 72) – Кастань, де Брюйне, Витсель, Менье (Э. Азар, 88) – Карраско (Доку, 72), Мертенс (Лукаку, 46), Троссар (Т. Азар, 58)

Видео обзор матча

Таким образом, Бельгия осталась вне плей-офф. Звездная команда покидает мундиаль. Главный тренер бельгийской сборной Роберто Мартинес объявил, что уходит в отставку.

В первых двух турах Бельгия набрала лишь три очка: победа над Канадой (1:0) и поражение Марокко (0:2).

В параллельном матче Марокко одолели Канаду со счетом 2:1 и сенсационно выиграли квартет F.

Итоговая таблица группы F: Марокко - 7 очков, Хорватия - 5, Бельгия - 4, Канада - 0.

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