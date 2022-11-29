Победу англичанам принесли голы Маркуса Рашфорда и Фила Фодена.

Во вторник, 29 ноября, был сыгран матч третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу между командами Англии и Уэльса.

Игра проходила на стадионе "Ахмад бин Али" в городе Эр-Райян и завершилась уверенной победой команды Гарета Саутгейта.

Счет в игре был открыт только во втором тайме, на 50-й минуте матча отличился Маркус Рашфорд. Спустя две минуты сборная Англии удвоила свое преимущество, гол забил Фил Фоден.

Видео дня

На 68-й минуте встречи Маркус Рашфорд оформил дубль, забив после передачи Келвина Филлипса и довел счет до разгромного.

Уэльс - Англия - 0:3

Голы: Рашфорд, 50, 68, Фоден, 52

Уэльс: Уорд, Ампаду, Дэвис (Моррелл, 59), Родон, Мефам, Уильямс (Робертс, 36), Аллен (Колдвелл, 81), Рэмзи, Мур, Бэйл (Джонсон, 46), Джеймс (Уилсон, 77)

Англия: Пикфорд, Магуайр, Стоунз, Уокер (Александер-Арнольд, 57), Шоу (Триппьер, 65), Беллингем, Хендерсон, Райс (Филлипс, 58), Фоден, Рашфорд (Грилиш, 76), Кейн (Уилсон, 57)

Предупреждения: Джеймс (29), Рэмзи (61)

Видео голов:

Победа над Уэльсом позволила сборной Англии набрать 7 очков и закрепить за собой первое место в группе В. Сборная Уэльса с одним очком заняла последнее место в квартете.

Таким образом, Англии сыграет в 1/8 финала ЧМ-2022 по футболу.

Напомним, финальная часть чемпионата мира в Катаре будет проходить с 20 ноября по 18 декабря 2022 года.

Действующим победителем чемпионата мира является национальная сборная Франции, которая в финале ЧМ-2018 обыграла Хорватию.

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