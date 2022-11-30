Во вторник, 29 ноября, состоялись поединки заключительного тура группового раунда чемпионата мира в группах А и В.
По итогам этих игр были определены еще четыре участника 1/8 финала ЧМ-2022 по футболу.
Группа А
В заключительном туре этого квартета сборная Нидерландов победила Катар со счетом 2:0, а Эквадор уступил Сенегалу.
Положение команд в группе А
Таким образом, из этой группы в плей-офф вышли сборные Нидерландов и Сенегала.
Группа В
В третьем туре в этой группе сборная Англии разгромила Уэльс со счетом 3:0, а Иран уступил национальной команде США со счетом 0:1.
Положение команд в группе В
В 1/8 финала мундиаля в Катаре из этой группы вышли Англия и США.
Чемпионат мира-2022. Пары 1/8 финала
- 17:00 Нидерланды - США
- 21:00 Англия - Сенегал
Поединок сборных Нидерландов и США запланирован на 3 декабря, а дуэль Англии и Сенегала состоится 4 декабря.
Напомним, действующим победителем чемпионата мира является национальная сборная Франции, которая в финале ЧМ-2018 обыграла Хорватию.