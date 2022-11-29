Сборные Нидерландов и Сенегала продолжат борьбу за трофей.

Во вторник, 29 ноября, были сыграны поединки заключительного тура группового раунда чемпионата мира по футболу в группе А.

Сборная Нидерландов на стадионе "Эль-Байт" одержала победу над национальной командой Катара.

На 26-й минуте Коди Гакпо открыл счет в игре. Ему ассистировал Дави Классен. В начале второго тайма Френки де Йонг укрепил преимущество нидерландцев. Игра и вовсе могла завершиться разгромом, однако арбитр отменил третий гол команды Луи ван Гала. Стивен Бергёйс отличился голом в ворота сборной Катара, но до этого он коснулся мяча рукой.

Нидерланды - Катар - 2:0

Голы: Гакпо, 26, де Йонг, 49

Нидерланды: Нопперт, Думфрис, ван Дейк, Аке, Тимбер, Блинд, де Рон (Копмейнерс, 83), Классен (Бергейс, 66), де Йонг (Тайлор, 86), Депай (Янссен, 66), Гакпо (Вегорст, 82)

Катар: Баршам, Мохаммад, Хухи, Ро-Ро, Хассан, Ахмед, Ходер, Хатем, Мадибо (Будиаф, 64), Алаа, Аль-Хайдос (Ассадалла, 64), Али (Мунтари, 64), Афиф

Предупреждение: Аке (52)

Обзор матча:

В другом поединке этой группы встречались сборные Эквадора и Сенегала.

Игра прошла на стадионе "Халифа Интернейшнл" в Дохе.

Отметим, что для выхода в плей-офф ЧМ-2022 Эквадору достаточно было сыграть вничью с Сенегалом, в то время как африканцам нужна была только победа.

В итоге, нужного результата добились именно футболисты сборной Сенегала.

На 44-й минуте встречи нападающий сборной Сенегала Исмаила Сарр открыл счет, успешно реализовав пенальти. На 68-й минуте эквадорский полузащитник Мойсес Кайседо сравнял счет. Через две минуты защитник Калиду Кулибали вновь вывел сборную Сенегала вперед, установив окончательный счет на табло.

Эквадор - Сенегал - 1:2

Голы: Кайседо, 67 - И. Сарр, 44 (пен.), Кулибали, 70

Эквадор: Галиндес, Анхело Пресиадо (Поросо, 85), Торрес, Инкапье, Эступиньян, Франко (Сифуэнтес, 46), Груесо (Сармиенто, 46), Кайседо, Плата, Эстрада (Реаско, 64), Валенсия

Сенегал: Э. Менди, Сабали, Кулибали, Якобс, Диалло, Сисс (Н. Менди, 75), П. Гуйе, И. Ндиае (Б. Дьенг 75), И. Гуйе, И. Сарр, Диа (Сиссе, 90+5)

Предупреждение: И. Гуйе

Обзор матча:

Таким образом, национальная команда Сенегала набрала шесть очков и вышла в плей-офф чемпионата мира-2022 в Катаре со второго места в группе А. Эквадор набрал 4 очка и завершил выступление в турнире.

С первого места в группе А в плей-офф мундиаля вышли Нидерланды, заработавшие 7 баллов. Катар завершил турнир на последнем месте, не набрав ни одного балла.

Напомним, финальная часть чемпионата мира в Катаре будет проходить с 20 ноября по 18 декабря 2022 года.

Действующим победителем чемпионата мира является национальная сборная Франции, которая в финале ЧМ-2018 обыграла Хорватию.

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