Сборная США в 1/8 финала ЧМ-2022 сыграет против национальной команды Нидерландов.

Во вторник, 29 ноября, был сыгран поединок заключительного тура группового этапа чемпионата мира по футболу, в котором сборная США противостояла Ирану.

Игра прошла на стадионе "Эль-Тумама" и завершиась со счетом 1:0 в пользу североамериканской команды.

На 38-й минуте Кристиан Пулишич вывел свою команду вперед. Тайлер Адамс покатил мяч на Уэстона Маккенни на левом фланге, тот выполнил дальний навес к дальнему углу штрафной на Серджино Деста, который сделал навес к воротам, где Пулишич опередил защитников и в падении отправил мяч за их линию.

Видео дня

Иран - США - 0:1

Гол: Пулишич, 37

Видео гола:

Благодаря данной победе сборная США смогла обойти Иран в турнирной таблице группы В.

После заключительного тура лидирует в группе B сборная Англии (7 очков), победившая в последнем туре Уэльс. На втором месте располагается команда США (5 очков). Обе команды вышли в плей-офф турнира.

Иран и Уэльс покинули нынешний розыгрыш мирового первенства.

Добавим, что в 1/8 финала сборная США сыграет против Нидерландов, а Англия встретится с Сенегалом.

Напомним, действующим победителем чемпионата мира является национальная сборная Франции, которая в финале ЧМ-2018 обыграла Хорватию.

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