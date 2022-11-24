Сборная Германии протестовала против запрета ФИФА выходить на поле в играх ЧМ-2022 с повязками, символизирующими поддержку ЛГБТ.

Накануне стало известно, что ФИФА под угрозой санкций вынудила национальные сборные Англии, Германии, Бельгии, Уэльса, Швейцарии и Дании отказаться от капитанской повязки "One Love" в поддержку ЛГБТ-сообщества на ЧМ-2022 по футболу, который проходит в Катаре.

Сборная Германии возмущена запретом носить капитанские повязки "OneLove" на мундиале в Катаре и провела акцию протеста.

Так, все футболисты немецкой команды прикрыли рот руками на официальном фото перед стартом поединка 1-го тура группового турнира ЧМ-2022 против сборной Японии.

Видео дня

После матча появился официальный комментарий Немецкой футбольной ассоциации (DFB) по поводу акции команды.

"Нашей капитанской повязкой мы хотели показать пример ценностей, которые мы придерживаемся в сборной: разнообразие и взаимное уважение. Вместе с другими народами мы хотели, чтобы нас услышали. Речь идет не о политическом заявлении: права человека не подлежат обсуждению. Это следует воспринимать как должное, но, к сожалению, это все еще не так. Вот почему это сообщение так важно для нас. Запретить нам использовать капитанскую повязку - то же, что закрыть нам роты", - говорится в заявлении DFB в Twitter.

Капитан сборной Германии Мануэль Нойер также прокомментировал командное фото перед матчем ЧМ-2022 против Японии.

"Я не хотел ослаблять команду дисквалификациями, снятием очков или желтыми карточками. Поэтому, когда первые сборные начали носить официальную повязку ФИФА, стало ясно, что мы поддержим их.

Тот факт, что это решение было принято в последнюю минуту, стал для нас неприятным сюрпризом. Это коснулось не только нас, но и всех других стран, желающих принять участие. Выбор момента для запрета был ужасен для меня.

Мы обсуждали командное фото, и все согласились, мы все хотели что-то сделать. Мы сказали, что они могут забрать нашу повязку, но как бы ФИФА этого ни хотела, они никогда не заставят нас замолчать.

Мы отстаиваем наши ценности и права человека. Мы хотели показать это", - сказал Нойер.

На фоне скандального запрета использовать повязки с надписью "OneLove" в поддержку ЛГБТ-сообщества глава Федерации футбола Дании Якоб Енсен заявил журналистам, что Дания рассматривает вариант выхода из ФИФА.

"Это решение принято не сейчас. Для нас давно все ясно. Мы обсуждали это в скандинавском регионе с августа, а сейчас это переосмыслили. Я предполагаю, что могут возникнуть проблемы, если Дания уйдет одна. Надо подумать над вопросом, как вернуть доверие к ФИФА. Мы должны оценить произошедшее, а затем разработать стратегию вместе с нашими скандинавскими коллегами.

ФИФА сказала, что выдаст желтую карточку тому, кто выйдет с капитанской повязкой "One Love". Были споры, есть ли правовые основания для получения желтой карточки за это, и есть. В ФИФА проходят выборы президента. В ФИФА входит 211 стран, и я понимаю, что у действующего президента заявления о поддержке из 207 стран. Дании среди этих стран нет и не будет", - приводит слова Енсена издание AS.

Напомним, кампанию "OneLove" против дискриминации сексуальных меньшинств запустили в футболе Нидерланды в 2020 году, перед чемпионатом Европы.

В сентябре этого года десять сборных - Англии, Уэльса, Бельгии, Дании, Франции, Германии, Норвегии, Швеции, Швейцарии и Нидерландов - объявили, что их капитаны будут носить повязки "OneLove" на играх Лиги наций и чемпионата мира.

Однако, перед стартом ЧМ-2022 ФИФА запретила использовать радужные повязки. Как известно, в Катаре однополые отношения являются преступлением. Мужчинам грозит тюремный срок до трех лет и штраф, а для мусульман по законам шариата возможна смертная казнь.

ФИФА взамен капитанской повязки "OneLove" предложила собственный вариант: кампанию (и в том числе повязку) "No Discrimination" (Нет дискриминации).

Капитанам сборных уже разрешено надевать повязку "Нет дискриминации", и, в частности, немецкий и английский капитаны, Мануэль Нойер и Харри Кейн, вышли в них на поле на первых матчах.

Напомним, финальная часть чемпионата мира в Катаре будет проходить с 20 ноября по 18 декабря 2022 года.

Вас также могут заинтересовать новости: