Сборная Марокко вышла на первое место в своей группе.

В воскресенье, 27 ноября, в рамках второго тура чемпионата мира по футболу сборная Марокко противостояла национальной команде Бельгии.

Матч проходил в Дохе на стадионе "Эль-Тумама" и завершился сенсационной победой африканской команды.

Первый гол в матче забил Абдельхамид Сабири. Футболист сборной Марокко отправил мяч в сетку ворот Тибо Куртуа ударом со штрафного на 73-й минуте встречи. Отметим, что в этом эпизоде звездный бельгийский вратарь допустил грубую ошибку.

Видео дня

В компенсированное время сборная Марокко провела вторую результативную атаку. После передачи Хакима Зиеша второй гол в ворота Бельгии забил Закария Абухлаль.

Бельгия - Марокко - 0:2

Голы: Сабири, 73, Абухлаль, 90+2

Бельгия: Куртуа, Менье (Лукаку, 81), Алдервейрелд, Вертонген, Онана (Тилеманс, 60), Кастань, Витцель, Де Брюйне, Т.Азар (Троссард, 75), Э.Азар (Мертенс, 60), Батшуайи (Де Кетеларе, 75)

Марокко: Мунир, Хакими (Аттиат-Аллах, 68), Агерд, Мазрауи, Саисс, Амрабат, Зиеш, Оунахи (Эль-Ямик, 78), Буфаль (Абухлаль, 73), Амдалла (Сабири, 68), Эн Несири (Хамдалла, 73)

Видео голов:

Победа в этой игре позволила Марокко набрать четыре балла и после двух туров они лидируют в квартете F. В активе Бельгии три очка и "красные дьяволы" занимают второе место.

Добавим, что в этой группе также выступают национальные сборные Канады и Хорватии. Свой матч второго тура они сыграют также 27 ноября, в 18:00 по киевскому времени.

В следующем туре сборная Бельгии сыграет против Хорватии, а национальная команда Марокко померяется силами с Канадой.

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