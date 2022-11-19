Джанни Инфантино вынужден комментировать неприятные вопросы, потому что общество возмущено ЧМ в Катаре.

Президент ФИФА Джанни Инфантино ответил на критику относительно условий проведения чемпионата мира-2022 в Катаре.

"Сегодня я чувствую себя катарцем. Сегодня я чувствую себя арабом. Сегодня я чувствую себя африканцем. Сегодня я чувствую себя геем. Сегодня я чувствую себя инвалидом. Сегодня я чувствую себя рабочим мигрантом.

Я знаю, каково это чувствовать дискриминацию. Меня били из-за красного цвета волос.

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Европейцы давали нам много уроков. Я европеец. За то, что мы, европейцы, делаем по всему миру в течение последних трех тысяч лет, мы должны просить прощения в течение следующих трех тысяч лет, прежде чем давать моральные уроки людям.

Кто на самом деле заботится о работниках? ФИФА, футбол, чемпионат мира, как и Катар. Несколько дней назад я был на мероприятии, где мы объяснили, что делаем для людей с ограниченными возможностями на этом ЧМ.

На этой прессконференции было 400 журналистов, а событие освещали только 4 журналиста. В мире насчитывается 1 миллиард инвалидов. Никого это не волнует. Четыре журналиста", - сказал Инфантино для Mirror.

Скандалы связаны с проведением ЧМ-2022 в Катаре

Футбольное сообщество возмущается тем, что провести мундиаль доверили стране, где есть ограничение прав человека. Более того, сообщалось о том, что во время строительства инфраструктуры в Катаре погибло несколько тысяч рабочих мигрантов из-за отсутствия надлежащих условий труда.

Власти Катара запретили продажу пива на стадионах во время ЧМ-2022.

Инфантино призвал остановить войну в Украине на время проведения мундиаля. Еще раньше он объяснил, почему Россию не выгнали из ФИФА.