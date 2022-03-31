Конгресс ФИФА не рассматривал вопрос о приостановке членства РФС.

Российский футбольный союз (РФС) сохранил свое членство в Международной федерации футбола (ФИФА).

Конгресс ФИФА даже не рассматривал этот вопрос на заседании, которое состоялось в четверг, 31 марта, в Дохе (Катар).

На заседании состоялось голосование по поводу приостановки членства трех национальных федераций: Пакистана, Зимбабве и Кении. Большинством голосов было принято решение приостановить членство всех трех федераций в ФИФА.

Добавим, что на этом же заседании конгресс ФИФА принял решение включить русский язык в число официальных языков организации.

Ранее появилась информация, что из-за развязанной войны в Украине, на заседании конгресса может быть принято решение о приостановлении членства РФС в ФИФА или исключении российской организации.

Напомним, война в Украине началась рано утром 24 февраля, когда РФ приступила к масштабному вторжению. Украинское сопротивление российской агрессии продолжается уже второй месяц.

Из-за военной агрессии России ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах на неопределенный срок.

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