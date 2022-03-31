Конгресс ФИФА включил русский язык в число официальных языков организации.

Конгресс Международной федерации футбола (ФИФА) утвердил русский язык в качестве одного из официальных в организации.

Соответствующее решение было принято на заседании конгресса организации, прошедшего в столице Катара Дохе в четверг, 31 марта.

Внесение изменений в регламентные документы ФИФА поддержали 187 членов конгресса, еще четыре выступили против. Вместе с русским статус официального языка в международной федерации имеют английский, испанский, немецкий, французский, арабский и португальский.

До этого устав ФИФА предусматривал использование четырех официальных языков в документации и общении с ассоциациями: английского, испанского, немецкого и французского. Перед конгрессом в Дохе было предложено добавить в список официальных языков ФИФА арабский, португальский и русский.

Отметим, что такое решение принято на фоне полномасштабного военного вторжения России в Украину. Украинское сопротивление российской агрессии продолжается уже второй месяц.

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