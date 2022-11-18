Решение не повлияет на продажу безалкогольного пива.

На чемпионате мира по футболу-2022 в Катаре болельщики не смогут купить пиво на стадионах. ФИФА назвала места, где можно будет приобрести пиво.

"После обсуждений между властями страны-хозяйки и ФИФА было принято решение сосредоточить продажу алкогольных напитков на Фестивале болельщиков ФИФА, других местах для болельщиков и лицензированных местах, удалив точки продажи пива с территорий стадионов ЧМ-2022 в Катаре.

Это не повлияет на продажу Bud Zero (безалкогольное пиво - прим.), которое будет оставаться доступным на всех стадионах ЧМ в Катаре.

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Органы власти страны-хозяйки и ФИФА будут продолжать обеспечивать, чтобы стадионы и прилегающие территории гарантировали приятные и уважительные впечатления для всех фанов", - сказано в заявлении.

Reuters отметили, что в течение ЧМ-2022 в Катаре алкоголь на стадионах можно будет приобрести только владельцам VIP-билетов.

ЧМ-2022 по футболу: что нужно знать о турнире

В Украине поединки ЧМ-2022 по футболу можно будет посмотреть на канале "Суспільне Спорт" и медиасервисе MEGOGO.

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20 ноября турнир начнется матчем Катар - Эквадор. 18 декабря будет финал.