Джанни Инфантино считает, что исключение РФС из ФИФА это "не вариант".

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино объяснил, почему Российский футбольный союз (РФС) не исключили из организации.

"Исключение РФС из ФИФА – не вариант.

Если мы не будем собирать людей вместе во время наших конгрессов, тогда нам лучше прекратить нашу деятельность и пойти домой", - заявил Инфантино.

Также Инфантино заявил, что решение ФИФА отстранить российские сборные и клубы от международных турниров было непростым.

"Грустно из-за того, что происходит. Как президент ФИФА за последние четыре года я сталкивался с конфликтами в мире. Люди страдают, а международное сообщество не делает то, что должно. Мы вынуждены приостановить участие российских клубов и сборных, это нелегкое решение, которое мы должны были принять.

Решение по России принималось месяц назад. Российский футбольный союз обратился в Спортивный арбитражный суд, и мы ждем решения суда. Посмотрим, что будет дальше", - сказал Инфантино.

Напомним, заседание конгресса ФИФА прошло в четверг, 31 марта, в Дохе (Катар). Несмотря на развязанную Россией войну в Украине, вопрос о приостановке членства РФС в организации на заседании не рассматривался.

Более того, ФИФА не только решила не исключать Россию, но и утвердила русский язык в качестве официального в организации.

В конце февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за военной агрессии России.

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