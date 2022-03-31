Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино объяснил, почему Российский футбольный союз (РФС) не исключили из организации.
"Исключение РФС из ФИФА – не вариант.
Если мы не будем собирать людей вместе во время наших конгрессов, тогда нам лучше прекратить нашу деятельность и пойти домой", - заявил Инфантино.
Также Инфантино заявил, что решение ФИФА отстранить российские сборные и клубы от международных турниров было непростым.
"Грустно из-за того, что происходит. Как президент ФИФА за последние четыре года я сталкивался с конфликтами в мире. Люди страдают, а международное сообщество не делает то, что должно. Мы вынуждены приостановить участие российских клубов и сборных, это нелегкое решение, которое мы должны были принять.
Решение по России принималось месяц назад. Российский футбольный союз обратился в Спортивный арбитражный суд, и мы ждем решения суда. Посмотрим, что будет дальше", - сказал Инфантино.
Напомним, заседание конгресса ФИФА прошло в четверг, 31 марта, в Дохе (Катар). Несмотря на развязанную Россией войну в Украине, вопрос о приостановке членства РФС в организации на заседании не рассматривался.
Более того, ФИФА не только решила не исключать Россию, но и утвердила русский язык в качестве официального в организации.
В конце февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за военной агрессии России.