Несмотря на поражение, сборной Франции удалось сохранить за собой первое место в группе D.

В среду, 30 ноября, в заключительном туре группового этапа чемпионата мира по футболу сборная Франции противостояла Тунису.

Поединок этих команд проходил на стадионе "Эдьюкейшн Сити" в городе Эр-Райян и завершился сенсационной победой африканской команды.

Первая половина встречи прошла с преимуществом Туниса, который меньше владел мячом, но чаще бил по воротам - четыре попытки, из которых две были в створ. Франция только владела мячом и старалась предотвратить любые попытки взятия ворот со стороны соперника и почти не помышляла о своих атаках.

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Во втором тайме ситуация продолжилась, и в итоге преимущество Туниса реализовалось в виде забитого мяча. На 58-й минуте отличился нападающий Вахби Хазри, который пробежал от середины поля до штрафной и низом покатил мяч в дальний угол. После этого Тунис отошел в оборону и играл на контратаках.

На 90+8-й минуте Антуан Гризманн сравнял счет и принес, казалось, своей команде ничью. Однако позже гол отменили после финального свистка, и победу в итоге одержал Тунис - 1:0.

Тунис - Франция - 1:0

Гол: Хазри, 58

Тунис: Дамен, Мериах, Гандри, Тальби - Кешрида, Скири, Лаидуни, Маалуп, Бен Слиман (Абди, 83), Хазри (Жебали, 60), Бен Ромдан (Шаалали, 74)

Франция: Манданда, Дисаси, Варан (Салиба, 63), Конате, Камавинга, Чуамени, Фофана (Гризманн, 73), Верету (Рабьо, 63), Коман (Мбаппе, 63), Коло Муани, Гендузи (Дембеле, 79)

Предупреждение: Кешрида

Обзор матча:

Стоит отметить, что это поражение никак не повлияло на турнирное положение сборной Франции, которая сохранила за собой первое место в группе D с 6 очками. Австралия обыграла в заключительном туре Данию и тоже набрала 6 очков, заняв второю позицию. Обе команды выходят в плей-офф ЧМ-2022.

Сборные Туниса (4 очка) и Дания (1 очко) завершили свою борьбу на мундиале.

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