Сборная Австралии впервые с 2006 года вышла в плей-офф чемпионата мира.

В среду, 30 ноября, в рамках третьего тура группового раунда чемпионата мира по футболу сборная Дании противостояла национальной команде Австралии.

Встреча проходила в городе Эль-Вакра на стадионе "Эль-Джануб" и завершилась сенсационным поражением представителя Европы.

Единственный мяч в этом поединке на 60-й минуте забил нападающий сборной Австралии Мэтью Леки. Он влетел в штрафную, раскачал защитника датчан Йоакима Мехле и идеально пробил под дальнюю штангу - голкипер Каспер Шмейхель не смог спасти свою команду от пропущенного мяча.

Видео дня

Австралия - Дания - 1:0

Голы: Леки, 60

Австралия: Райан, Дегенек, Суттар, Роулс, Бехич, Леки (Хрустич, 89), Муй, Ирвин, Гудвин (Баккус, 46), Макгри (Райт, 74), Дюк (МакЛарен, 82)

Дания: Шмейхель, Р. Кристенсен (Ба, 46), Андерсен, А. Кристенсен, Меле (Корнелиус, 69), Хойбьерг, Йенсен (Дамсгорд, 59), Эриксен, Сков Ольсен (Сков, 69), Брэйтуэйт (Дольберг, 59), Линдстрем

Предупреждения: Бехич, Дегенек - Сков

Обзор матча:

Победа в этой игре позволила Австралии набрать шесть очков, занять второе место в квартете D и выйти в плей-офф ЧМ-2022.

Напомним, подопечные Грэма Арнольда во втором туре обыграли Тунис (1:0), а в первом туре уступили сборной Франции (1:4).

Также в 1/8 финала из группы D вышла команда Франции.

Стоит отметить, что в первый и последний на сегодняшний день раз спортсмены из Австралии выходили в 1/8 финала чемпионата мира в 2006 году. Тогда австралийцы минимально проиграли Италии (0:1).

Соперники австралийцев и французов по первому этапу плей-офф станут известны после матчей группы С Польша - Аргентина и Саудовская Аравия - Мексика.

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