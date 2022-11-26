Австралия набрала первые очки на турнире.

В субботу, 26 ноября, в поединке второго тура группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу сборная Австралии встречалась с национальной командой Туниса.

Встреча команд завершилась победой австралийцев со счетом 0:1, хотя букмекеры считали Тунис фаворитом матча.

Тунис - Австралия - 0:1

Видео дня

Гол: Дюк, 23

Тунис: Дамен, Дрегер (Сасси, 46), Мерья, Бронн (Кэшрида, 73), Тальби, Абди, Слити, Схири, Лаидуни (Хазри, 67), Мсакни, Жебали (Хенисси, 73)

Австралия: Райан, Карачич (Дегенек, 75), Суттар, Роулз, Бехич, Муй, Ирвайн, Макгри (Хрустич, 64), Лекки, Дюк (Макларен, 64), Гудвин

Видео победного гола в матче Тунис - Австралия

В первом туре Тунис отобрал очки у Дании, а Австралия попала под "горячую руку" французам.

26 ноября в 18:00 Франция и Дания проведут свой матч второго тура.

ЧМ-2022 в Катаре

Напомним, финальная часть чемпионата мира в Катаре проходит с 20 ноября по 18 декабря 2022 года.

Действующим победителем чемпионата мира является национальная сборная Франции, которая в финале ЧМ-2018 обыграла Хорватию.

30 ноября в третьем туре Тунис померится силами с Францией, а Дания с Австралией.

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