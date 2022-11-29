Победитель этой дуэль займет первое место в группе С.

В среду, 30 ноября, в рамках третьего тура группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу встретятся сборные Польши и Аргентины.

Поединок состоится на стадионе "974" в Дохе. Арена получила это имя в честь такого же количества морских контейнеров, которые были использованы для строительства стадиона. Это дань месту, где расположена арена - промышленного прошлого этой набережной.

Сборная Польши стартовала на ЧМ-2022 с ничьей против национальной команды Мексики (0:0). Во втором туре поляки одолели Саудовскую Аравию (2:0).

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Аргентина в первом туре сенсационно проиграла Саудовской Аравии (1:2), а во втором переиграла сборную Мексики (2:0).

Таким образом, перед заключительным туром Польша лидирует в группе С с 4 баллами в активе. У Аргентины и Саудовской Аравии по три набранных очка, а Мексика с одним баллом занимает последнее место.

Стоит отметить, что победитель матча Польша - Аргентина займет первое место в группе С, а проигравшая команда рискует не выйти в плей-офф турнира.

Польша - Аргентина: прогноз

Букмекеры считают сборную Аргентины фаворитами предстоящего поединка. На победу южноамериканцев коэффициент составляет 1,50, на ничью - 4,20, а на победу Польши - 8,30.

Наиболее вероятным исходом матча аналитики считают минимальную победу аргентинцев со счетом 1:0. Коэффициент на данный исход - 5,50.

Польша - Аргентина: трансляция

В Украине поединок третьего тура ЧМ-2022 между командами Аргентины и Польши в прямом эфире можно будет посмотреть на Киевстар ТВ.

Также игра будет транслироваться региональными каналами Суспильного, на сайте Суспильне Спорт, а также видеосервисе MEGOGO.

Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

Напомним, финальная часть чемпионата мира в Катаре будет проходить с 20 ноября по 18 декабря 2022 года.

Действующим победителем чемпионата мира является национальная сборная Франции, которая в финале ЧМ-2018 обыграла Хорватию.

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