Польша забила в каждом из таймов по одному разу.

В субботу, 26 ноября, в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу сборная Польши противостояла национальной команде Саудовской Аравии.

Роберт Левандовски записал в свой актив "гол плюс пас". Он помог отличиться Петру Зелинскому. Саудовская Аравия в конце первого тайма получила право пробить пенальти, но вратарь поляков Войцех Щенсны парировал удар Альдавсари.

В итоге на табло 2:0.

Видео дня

Польша - Саудовская Аравия - 2:0

Голы: Зелински, 39, Левандовски, 82

Польша: Щенсны, Кеш, Кивиор, Глик, Берешински, Белик, Крыховяк, Зелински (Каминский, 63), Франковски, Милик (Пентек, 71), Левандовски

Саудовская Аравия: Аловаис, Аламри, Альбулайхи, Альбурайк, Альмалки (Альдосари, 85), Альбрикан (Альганам, 67), Альдавсари, Альшехри (Альобод, 85), Абдулхамид, Альнаджи (Альабед, 46)

Группа С: чемпионат мира в Катаре

В первом туре Польша не смогла обыграть Мексику из-за незабитого пенальти Левандовски. Саудовская Аравия сенсационно одолела Аргентину.

Во втором туре Аргентина сыграет против Мексики в 21:00 по киевскому времени 26 ноября.

30 ноября Польша сыграет против Аргентины, а Мексика - против Саудовской Аравии.

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