В среду, 30 ноября, состоялись поединки заключительного тура группового раунда чемпионата мира в группах C и D.
По итогам этих игр были определены еще четыре участника 1/8 финала ЧМ-2022 по футболу.
Группа C
В заключительном туре этого квартета сборная Аргентины обыграла Польшу, а национальная команда Мексики взяла верх в дуэли с Саудовской Аравией.
Положение команд в группе C
По итогам группового раунда, из этого квартета в плей-офф вышли сборные Аргентины и Польши.
Группа D
В третьем туре в этой группе случилось сразу два неожиданных результата: сборная Франции уступила Тунису, а Австралия переиграла Данию.
Положение команд в группе D
Из этой группы в 1/8 финала ЧМ-2022 вышли национальные сборные Франции и Австралии.
Добавим, что еще четыре участника плей-офф мундиаля в Катаре определились 29 ноября, из групп А и В вышли Англия, США, Нидерланды и Сенегал.
Чемпионат мира-2022. Пары 1/8 финала
3 декабря
- 17:00 Нидерланды - США
- 21:00 Аргентина - Австралия
4 декабря
- 17:00 Франция - Польша
- 21:00 Англия - Сенегал
Напомним, действующим победителем чемпионата мира является национальная сборная Франции, которая в финале ЧМ-2018 обыграла Хорватию.