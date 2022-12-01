Из групп C и D в 1/8 финала мундиаля в Катаре вышли сборные Аргентины, Польши, Франции и Австралии.

В среду, 30 ноября, состоялись поединки заключительного тура группового раунда чемпионата мира в группах C и D.

По итогам этих игр были определены еще четыре участника 1/8 финала ЧМ-2022 по футболу.

Группа C

Видео дня

В заключительном туре этого квартета сборная Аргентины обыграла Польшу, а национальная команда Мексики взяла верх в дуэли с Саудовской Аравией.

Положение команд в группе C

По итогам группового раунда, из этого квартета в плей-офф вышли сборные Аргентины и Польши.

Группа D

В третьем туре в этой группе случилось сразу два неожиданных результата: сборная Франции уступила Тунису, а Австралия переиграла Данию.

Положение команд в группе D

Из этой группы в 1/8 финала ЧМ-2022 вышли национальные сборные Франции и Австралии.

Добавим, что еще четыре участника плей-офф мундиаля в Катаре определились 29 ноября, из групп А и В вышли Англия, США, Нидерланды и Сенегал.

Чемпионат мира-2022. Пары 1/8 финала

3 декабря

17:00 Нидерланды - США

21:00 Аргентина - Австралия

4 декабря

17:00 Франция - Польша

21:00 Англия - Сенегал

Напомним, действующим победителем чемпионата мира является национальная сборная Франции, которая в финале ЧМ-2018 обыграла Хорватию.

Вас также могут заинтересовать новости: