В среду, 30 ноября, в рамках третьего тура группового раунда чемпионата мира-2022 встречались сборные Польши и Аргентины.
Поединок проходил на стадионе "974" в Дохе и завершился победой южноамериканской команды.
Сборная Аргентины забила первый гол в игре на 46-й минуте, отличился Алексис Макаллистер после передачи Науэля Молины. На 67-й минуте матча Хулиан Альварес забил второй гол в ворота сборной Польши, ассистировал ему Энцо Фернандес.
Польша - Аргентина - 0:2
Голы: Макаллистер, 46, Альварес, 67
Видео голов:
Добавим, что Лионель Месси провел свой 22-й матч на чемпионатах мира - это рекорд национальной команды Аргентины. Месси обошел по этому показателю Диего Марадону, который принял участие в 21 матче на чемпионате мира.
На седьмой минуте игры с Польшей Месси мог забить гол, но не смог реализовать пенальти. Его удар отбил польский голкипер Войцех Щенсны.
По итогам группового раунда сборная Аргентины набрала 6 очков и заняла первое место в турнирной таблице. Польша и Мексика заработали по 4 балла, но поляки обошли мексиканцев благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных голов и сыграют в 1/8 финала ЧМ-2022.
Напомним, финальная часть чемпионата мира в Катаре будет проходить с 20 ноября по 18 декабря 2022 года.
Действующим победителем чемпионата мира является национальная сборная Франции, которая в финале ЧМ-2018 обыграла Хорватию.