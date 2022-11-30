Сборная Аргентины заняла первое место в группе С.

В среду, 30 ноября, в рамках третьего тура группового раунда чемпионата мира-2022 встречались сборные Польши и Аргентины.

Поединок проходил на стадионе "974" в Дохе и завершился победой южноамериканской команды.

Сборная Аргентины забила первый гол в игре на 46-й минуте, отличился Алексис Макаллистер после передачи Науэля Молины. На 67-й минуте матча Хулиан Альварес забил второй гол в ворота сборной Польши, ассистировал ему Энцо Фернандес.

Видео дня

Польша - Аргентина - 0:2

Голы: Макаллистер, 46, Альварес, 67

Видео голов:

Добавим, что Лионель Месси провел свой 22-й матч на чемпионатах мира - это рекорд национальной команды Аргентины. Месси обошел по этому показателю Диего Марадону, который принял участие в 21 матче на чемпионате мира.

На седьмой минуте игры с Польшей Месси мог забить гол, но не смог реализовать пенальти. Его удар отбил польский голкипер Войцех Щенсны.

По итогам группового раунда сборная Аргентины набрала 6 очков и заняла первое место в турнирной таблице. Польша и Мексика заработали по 4 балла, но поляки обошли мексиканцев благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных голов и сыграют в 1/8 финала ЧМ-2022.

Напомним, финальная часть чемпионата мира в Катаре будет проходить с 20 ноября по 18 декабря 2022 года.

Действующим победителем чемпионата мира является национальная сборная Франции, которая в финале ЧМ-2018 обыграла Хорватию.

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