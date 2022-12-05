Вратарь сборной Хорватии отбил три удара в серии послематчевых пенальти.

В понедельник, 5 декабря, состоялся поединок 1/8 финала чемпионата мира по футболу, в котором встречались сборные Хорватии и Японии.

Игра проходила на стадионе "Эль-Джануб" в городе Эль Вакра и завершилась

Счет в игре открыли футболисты сборной Японии - на 43-й минуте игры голом в ворота вице-чемпионов прошлого ЧМ отличился Дайзен Маэда. В дебюте второго тайма Хорватии удалось сравнять счет в поединке - после навеса Деяна Ловрена гол в ворота Японии забил Иван Перишич.

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В основное время и в экстра-таймах команды голов не забили и, следовательно, победитель противостояния определялся в серии послематчевых пенальти.

Героем серии пенальти стал вратарь сборной Хорватии Доминика Ливакович, который отразил три удара японцев и помог своей команде выйти в следующий раунд турнира.

Япония - Хорватия - 1:1 (1:3 пен.)

Голы: Маэда, 43 - Перишич, 55

Япония: Гонда, Томиясу, Йошида, Танигучи, Ито, Эндо, Морита (Танака, 106), Нагатомо (Митома, 64), Доан (Минамино, 87), Камада (Сакаи, 75), Маэда (Асано, 64)

Хорватия: Ливакович, Юранович, Ловрен, Гвардиол, Баришич, Брозович, Ковачич (Влашич, 99), Модрич (Майер, 99), Перишич (Оршич, 106), Крамарич (Пашалич, 68), Петкович (Будимир, 62 (Ливайя, 106))

Видео голов:

В 1/4 финала сборная Хорватии сыграет против победителя пары Бразилия - Южная Корея. Этот матч состоится также 5 декабря. Начало поединка в 21:00 по киевскому времени.

Напомним, сборная Хорватии является действующим вице-чемпионом мира, в финале прошлого мундиаля хорваты уступили сборной Франции.

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