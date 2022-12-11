Сборная Хорватии может сыграть в финале второго мундиаля подряд.

Во вторник, 13 декабря, в рамках 1/2 финала чемпионата мира-2022 по футболу состоится поединок национальных сборных Хорватии и Аргентины.

Встреча пройдет на стадионе "Лусаил-Айконик" в городе Лусаил.

Сборная Аргентины начала свой путь на мундиале в Катаре с сенсационного поражения от Саудовской Аравии (1:2), затем южноамериканцы победили Мексику (2:0) и Польшу (2:0) и с первого места вышли в плей-офф.

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В 1/8 финала Аргентина победила национальную команду Австралии со счетом 2:1. В четвертьфинале "альбиселесте" выбили сборную Нидерландов. В основное время игра завершилась вничью 2:2, в серии пенальти аргентинцы выиграли со счетом 4:3.

Хорватия на стадии группового этапа ЧМ-2022 играла в группе F с командами Бельгии, Марокко и Канады. Команда Златко Далича набрала 5 очков, сыграв вничью с марокканцами (0:0) и бельгийцами (0:0) и победили Канаду (4:1).

В 1/8 финала национальная команда Хорватии прошла сборную Японии, одержав победу в серии пенальти 3:1. В 1/4 финала хорваты сенсационно выбили главного фаворита катарского мундиаля - сборную Бразилии.

Аргентина - Хорватия: прогноз

Фаворитом этого противостояния букмекеры считают сборную Аргентины. Так, ставки на победу Лионеля Месси и компании принимаются с коэффициентом 1,82. Победа Хорватии в основное время оценивается коэффициентом 5,50. Ничья - 3,40.

Букмекеры не верят в высокую результативность поединка Аргентина - Хорватия. На тотал больше (2,5) гола принимают ставки с коэффициентом 2,55, а на тотал меньше (2,5) гола - 1,57.

Наиболее вероятным исходом матча в основное время букмекеры считают победу сборной Аргентины со счетом 1:0. Коэффициент на данный исход - 5,20.

На проход сборной Аргентины в финал ЧМ-2022 можно поставить с коэффициентом 1,38, итоговый триумф Хорватии - 3,20.

Добавим, что в другом матче 1/2 финала чемпионата мира сыграют сборные Франции и Марокко. Этот поединок состоится в среду, 14 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

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