Футболисты сборной Марокко попробуют сотворить еще одну сенсацию и выйти в финал мундиаля в Катаре.

В среду, 14 декабря, в рамках 1/2 финала чемпионата мира по футболу сборная Марокко сыграет против Франции.

Игра пройдет на стадионе "Эль-Байт" в городе Эль-Хаур.

Сборная Марокко стала главной сенсацией этого мундиаля. На стадии группового этапа африканская команда заняла первое место в квартете F с Бельгией, Хорватией и Канадой.

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Марокканцы сыграли вничью с Хорватией (0:0), сенсационно обграли Бельгию (2:0) и в заключительном туре разобрались с Канадой (2:1).

В 1/8 финала сборная Марокко сенсационно выбила из турнира сборную Испании, а в 1/4 финала отправила домой сборную Португалии с Криштиану Роналду.

Сборная Франции на стадии группового этапа ЧМ-2022 играла в группе D с командами Австралии, Туниса и Дании. Французы в стартовых двух турах обыграли австралийцев (4:1) и датчан (2:1), обеспечив себе выход в плей-офф мундиаля. В заключительном туре команда Дешама резервным составом проиграла Тунису (0:1).

В поединке 1/8 финала ЧМ-2022 сборная Франции оказалась сильнее поляков (3:1), а в 1/4 финала выбила национальную команду Англии (2:1).

Франция - Марокко: прогноз

Аналитики считают сборную Франции явными фаворитом этой дуэли.

Так, коэффициент на победу подопечных Дидье Дешама в основное время - 1,55, в то время как победа Марокко оценивается коэффициентом - 7,60. В случае ничьей сыграет коэффициент 4,00.

Сделать ставку на то, что в этой игре забьют обе команды, можно с коэффициентом 2,40. Гол марокканцев оценивают в 2,02, а на то, что отличится сборная Франции, можно поставить за 1,19.

Выход Франции в финал не вызывает сомнений и оценивается за 1,19. Итоговый триумф представителей Африки будет считаться сенсацией - 4,30.

Наиболее вероятным исходом матча букмекеры считают победу Франции со счетом 1:0. Коэффициент - 5,10.

Добавим, что победитель пары Франция - Марокко в финале ЧМ-2022 будет играть против сильнейшего в противостоянии национальных сборных Аргентины и Хорватии. Эти команды свой матч 1/2 финала проведут во вторник, 13 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

Напомним, сборная Франции является действующим победителем чемпионата мира. В финале ЧМ-2018 подопечные Дилье Дешама обыграли Хорватию.

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