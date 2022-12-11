Харри Кейн не справился с нервами в решающий момент.

Сборная Франции стала последним полуфиналистом ЧМ-2022 по футболу в Катаре. Команда Дидье Дешама одолела серьезного соперника - сборную Англии.

В первом тайме счет открыл Орельен Чуамени, поразив дальним выстрелом ворота Джордана Пикфорда. Во второй половине встречи Харри Кейн реализовал пенальти и восстановил паритет. На 78-й минуте Оливье Жиру забил победный мяч.

Затем Англия получила еще одно право пробить пенальти. Кейн снова подошел к одиннадцатиметровой отметке, но промахнулся. Форвард "Тоттенхэма" запустил мяч выше ворот.

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В итоге Франция шагает в 1/2 финала мундиаля, где ее уже ждет Марокко. Африканская сборная 10 декабря одолела португальскую команду.

Англия - Франция - 1:2

Голы: Кейн, 54 (пен.) - Чуамени, 17, Жиру, 78

Англия: Пикфорд, Уокер, Магуайр, Стоунз (Грилиш, 90+8), Шоу, Райс, Беллингхэм, Хендерсон (Маунт, 79), Сака, Фоден (Решфорд, 85), Кейн

Франция: Льорис, Кунде, Варан, Упамекано, Эрнандес, Рабйо, Чуамени, Дембеле (Коман, 79), Гризманн, Мбаппе, Жиру

Нереализованный пенальти: Кейн, 84

Видео обзор матча Англия - Франция

Кто вышел в полуфинал чемпионата мира по футболу в Катаре

Хорватия победила Бразилию в серии послематчевых пенальти, а Нидерланды уступили Аргентине. 13 декабря Хорватия и Аргентина в личной встрече определят первого участника финала.

14 декабря Марокко и Франция разыграют вторую путевку в финал.

Интересно, что на этом мундиале в четверку лучших сборных снова попали Хорватия и Франция, которые были в финале ЧМ-2018.