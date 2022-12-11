Сборная Франции стала последним полуфиналистом ЧМ-2022 по футболу в Катаре. Команда Дидье Дешама одолела серьезного соперника - сборную Англии.
В первом тайме счет открыл Орельен Чуамени, поразив дальним выстрелом ворота Джордана Пикфорда. Во второй половине встречи Харри Кейн реализовал пенальти и восстановил паритет. На 78-й минуте Оливье Жиру забил победный мяч.
Затем Англия получила еще одно право пробить пенальти. Кейн снова подошел к одиннадцатиметровой отметке, но промахнулся. Форвард "Тоттенхэма" запустил мяч выше ворот.
В итоге Франция шагает в 1/2 финала мундиаля, где ее уже ждет Марокко. Африканская сборная 10 декабря одолела португальскую команду.
Англия - Франция - 1:2
Голы: Кейн, 54 (пен.) - Чуамени, 17, Жиру, 78
Англия: Пикфорд, Уокер, Магуайр, Стоунз (Грилиш, 90+8), Шоу, Райс, Беллингхэм, Хендерсон (Маунт, 79), Сака, Фоден (Решфорд, 85), Кейн
Франция: Льорис, Кунде, Варан, Упамекано, Эрнандес, Рабйо, Чуамени, Дембеле (Коман, 79), Гризманн, Мбаппе, Жиру
Нереализованный пенальти: Кейн, 84
Видео обзор матча Англия - Франция
Кто вышел в полуфинал чемпионата мира по футболу в Катаре
Хорватия победила Бразилию в серии послематчевых пенальти, а Нидерланды уступили Аргентине. 13 декабря Хорватия и Аргентина в личной встрече определят первого участника финала.
14 декабря Марокко и Франция разыграют вторую путевку в финал.
Интересно, что на этом мундиале в четверку лучших сборных снова попали Хорватия и Франция, которые были в финале ЧМ-2018.