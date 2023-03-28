Британец признался, что больше не мечтает стать абсолютным чемпионом.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, который потерял пояса WBO, WBA, IBO и IBF уступив Александру Усику, заявил о желании провести еще один поединок против украинца.

Британский боксер отметил, что в лице Усика получил очень серьезного противника, с которым хотел бы сразиться еще раз.

"Я дважды проиграл Усику. Я подвел многих людей, поэтому нормально воспринимаю критику. Я ее заслужил. Я всегда возлагаю на себя большие ожидания, но в лице Усика я получил действительно очень сильного соперника. Я бы однозначно наслаждался возможностью сражаться с ним снова.

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А вот от попыток стать абсолютным чемпионом мира я окончательно отказался. Попытка стать абсолютом - это та еще головная боль. Так что я просто сосредоточусь на том, чтобы снова стать чемпионом, возьму один из четырех титулов.

Я получил много критики за слова о том, что мой приоритет зарабатывать по максимуму. Но что в этом плохого? Вот вы все, что здесь собрались. Вы ведь тоже здесь из-за денег. Так в чем тогда проблема? Я чувак, который дерется за деньги. Поэтому деньги являются приоритетом. Я просто стараюсь быть с вами максимально честным и откровенным", - приводит слова Энтони Джошуа BoxingNews24.

Напомним, Энтони Джошуа дрался с Александром Усиком уже два раза. Первый бой состоялся в сентябре 2021 года, тогда украинец одержал победу единогласным решением судей и отобрал у британца пояса WBO, WBA, IBF и IBO. В августе 2022 года Усик в реванше раздельным решений судей победил Джошуа и защитил ранее завоеванные титулы, а также завоевал вакантный пояс The Ring.

Добавим, что 29 апреля этого года Александр Усик должен был провести бой против Тайсона Фьюри за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, однако стороны не смогли согласовать условия контракта и бой был сорван.

Ожидается, что следующим соперником Александра Усика может стать регулярный чемпион WBA Даниэль Дюбуа.

Джошуа свой следующий бой проведет 1 апреля этого года против американца Джермейна Франклина. Это будет первый бой Энтони после поражений от Усика.

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