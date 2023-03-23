Энтони Джошуа вспомнил, как ему дважды не удавалось договориться о бое с Тайсоном Фьюри.

Знаменитый британский боксер Энтони Джошуа отреагировал на информацию о срыве боя за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри и Александром Усиком, владеющего поясами WBO, WBA, IBO и IBF.

Бывший чемпион мира вспомнил, как ему дважды не удавалось договориться о поединке с "Цыганским королем".

"Не могу сказать, что я просто собираюсь сидеть и ждать этого чудака Тайсона. Есть и другие отличные бои, которые я могу провести. Без Фьюри в моем списке я не проснусь завтра и не буду сожалеть обо всей своей боксерской карьере.

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Я дважды был в такой ситуации, но люди этого не помнят. Я должен был драться с Тайсоном перед поединком с Усиком. Первый раз он снялся из-за судебных разбирательств, арбитраж с Уайлдером, все повисло в воздухе и делалось онлайн. Потом у нас был запланирован бой в декабре. Состоится ли вообще когда-нибудь наш поединок?", - приводит слова Джошуа издание Daily Star.

Напомним, бой Усик - Фьюри должен был состояться 29 апреля в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

Накануне менеджер украинского боксера Эгис Климас сообщил, что командам спортсменов не удалось договориться о контракте на бой и поединок не состоится.

Позже промоутер Тайсона Фьюри заявил, что стороны не смогли прийти к согласию по пункту о распределении гонорара в реванше. Фрэнк Уоррен также выразил надежду, что им еще удастся договориться о бое. Представитель украинского боксера Александр Красюк, в свою очередь, заявил, что этот бой уже не состоится.

СМИ также сообщили, что Александр Усик уже свернул свой тренировочный лагерь, в котором готовился к бою с Тайсоном Фьюри.

Добавим, что Александр Усик провел свой последний бой против Энтони Джошуа. В августе прошлого года украинец победил британца в реванше раздельным решением судей и защитил пояса WBO, WBA, IBO и IBF.

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