Поддержать кума - обязательное дело для Усика.

Александр Усик прилетел в Нью-Йорк на бой своего кума - Василия Ломаченко.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию поединка Ломаченко - Ортис.

Фото из США Усик обнародовал в Instagram. На снимке Александр стоит на фоне флагов Украины.

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До этого Усик также находился в США, где посетил конференцию WBO (Всемирной боксерской организации), которая признала его лучшим боксером 2022 года.

Ломаченко - Ортис: перед боем

Утром 30 октября в Нью-Йорке Василий Ломаченко проведет первый для себя в 2022 году поединок. Ранее УНИАН рассказывал, где смотреть трансляцию боя.

Соперники посмотрели друг другу в глаза, но американец Ортис надел солнцезащитные очки.

Украинец Ломаченко пообещал, что в воскресенье утром его соотечественники получат положительные эмоции. В то же время Ортис назвал это противостояние "шансом всей своей жизни".

Промоутер ранее сообщал, что Василий преследует цель стать абсолютным чемпионом мира и поэтому будет делать все возможное, чтобы выйти в ринг против другого американца - Девина Хэйни. Но сначала надо убрать со своего пути Ортиса, который даже не провел в своей карьере ни одного 12-раундового поединка.

Букмекеры сделали прогноз в пользу Ломаченко. Экс-чемпион мира котируется как несомненный фаворит.