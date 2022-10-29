Александр Усик прилетел в Нью-Йорк на бой своего кума - Василия Ломаченко.
УНИАН проведет онлайн-трансляцию поединка Ломаченко - Ортис.
Фото из США Усик обнародовал в Instagram. На снимке Александр стоит на фоне флагов Украины.
До этого Усик также находился в США, где посетил конференцию WBO (Всемирной боксерской организации), которая признала его лучшим боксером 2022 года.
Ломаченко - Ортис: перед боем
Утром 30 октября в Нью-Йорке Василий Ломаченко проведет первый для себя в 2022 году поединок. Ранее УНИАН рассказывал, где смотреть трансляцию боя.
Соперники посмотрели друг другу в глаза, но американец Ортис надел солнцезащитные очки.
Украинец Ломаченко пообещал, что в воскресенье утром его соотечественники получат положительные эмоции. В то же время Ортис назвал это противостояние "шансом всей своей жизни".
Промоутер ранее сообщал, что Василий преследует цель стать абсолютным чемпионом мира и поэтому будет делать все возможное, чтобы выйти в ринг против другого американца - Девина Хэйни. Но сначала надо убрать со своего пути Ортиса, который даже не провел в своей карьере ни одного 12-раундового поединка.
Букмекеры сделали прогноз в пользу Ломаченко. Экс-чемпион мира котируется как несомненный фаворит.