Джеймейн Ортис не решился снять темные очки и Василий Ломаченко глаз американца так и не увидел.

В ночь на 30 октября состоится поединок экс-чемпиона мира в легком весе Василия Ломаченко против Джемейна Ортиса.

За два дня до поединка боксеры провели пресс-конференцию и первую дуэль взглядов.

Дуэль взглядов американца и украинца прошла без конфликтов. Оба боксера провели ее молча, без лишних движений.

На лице Ломаченко была незначительная улыбка, Ортис в свою очередь не решился снять темные очки - его глаз Василий так и не увидел.

Ломаченко - Ортис: дуэль взглядов

Слова боксеров на пресс-конференции перед боем

Василий Ломаченко:

"Я просто хочу принести немного спортивного внимания для нашей страны. Надеюсь, что люди в Украине немного переключатся и получат хорошие эмоции.

Моя форма перед сражением? Спаринги и поединки – это разные вещи, потому что мы не выкладываемся на них на все 100%. В субботу будет очень интересный поединок. Сосредоточен на предстоящем поединке и на своем боксе. Нельзя перестать думать о своей стране, потому что она всегда будет в твоей голове, но сейчас я должен быть сосредоточен на поединке. Конечно, после боя я вернусь в Украину".

Джемейн Ортис:

"Этот бой многое для меня означает. Ожидал на этот поединок почти всю жизнь, и вот это время настало. И провести бой на "Madison Square Garden" – это то, о чем я мог только просить, и Бог предоставил мне такую возможность.

Что дал мне последний бой? Я узнал многое о себе. Я вернулся к самому началу, говорил с тренерами. Могу лишь сказать, что в субботу все увидят лучшего Джемейна Ортиса.

Чего ожидаю от Ломаченко? Достойного сопротивления. Любой, с кем я сражался в Англии или в других странах, знают, что это будет техническое сражение".

Добавим, что поединок Ломаченко - Ортис - это рейтинговое сражение. На кону не будет ни одного чемпионского пояса. Если Василий Ломаченко одержит победу, то он сможет претендовать на чемпионский бой против Дэвина Хейни.

Стоит отметить, что Хейни уже заявил о готовности провести бой против Ломаченко. Американец сделал это после того, как защитил титулы в реванше с австралийцем Джорджем Камбососом.

Ломаченко - Ортис: перед боем

Василий Ломаченко на профессиональном ринге провел 18 боев. В активе украинца 16 побед (11 нокаутом) и два поражения.

Свой последний бой Ломаченко провел 12 декабря 2021 года. Тогда Василий победил представителя Ганны Ричарда Комми и завоевал пояс интерконтинентального чемпиона по версии WBO.

В послужном списке Джемейна Ортиса 17 поединков. 16 раз американец уходил с ринга победителем (8 нокаутов), один бой завершился вничью.

Свой последний бой Ортис провел 21 мая 2022 года против Джамела Херринга. Ортис одержал победу единогласным решением судей.

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