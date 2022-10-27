В ночь с 29 на 30 октября в Нью-Йорке бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко проведет бой против американца Джемейна Ортиса.
Бой Ломаченко - Ортис пройдет на арене "Hulu Theater" в легендарном комплексе "Madison Square Garden" и станет главным событием вечера бокса промоутерской компании Top Rank Боба Арума.
Для украинского боксера этот бой станет первым с 12 декабря 2021 года. Тогда Ломаченко победил представителя Ганны Ричарда Комми и завоевал пояс интерконтинентального чемпиона по версии WBO.
Ломаченко - Ортис: трансляция боя
Прямая трансляция вечера бокса будет осуществляться на ESPN+ в США и Sky Sports в Великобритании.
На территории Украины поединок украинского и американского боксеров в прямом эфире покажет видеосервис MEGOGO.
Ломаченко - Ортис: когда начало трансляции
Основной кард вечера бокса в Нью-Йорке начнется 30 октября в 02:00 утра по Киеву.
Главное событие, бой Ломаченко - Ортис, начнется не раньше 05:00 утра по киевскому времени.
Андеркард боя Ломаченко - Ортис:
- Робейси Рамирес (Куба) – Хосе Матиас Ромеро (Аргентина)
- Дюк Рейган (США) - Луис Леброн (Пуэрто-Рико)
- Трой Айсли (США) - Квинси ЛаВалле (США)
- Ричард Торрез (США) - Ахмед Хефни (Египет)
- Абдулла Мейсон (США) - Анхель Баррера (США)
- Нико Уолш (США) - Билли Вагнера (США)
- Хейвен Брейди-младший (США) - Эрик Мондрагон (США)
- Деланте Джонсон (США) - Эстебан Гарсия (США)
Добавим, что в случае победы над Ортисом украинец уже в следующем поединке хочет боксировать с Девином Хейни за звание абсолютного чемпиона мира в легком дивизионе.
Ранее американец заявил о готовности провести титульный бой с Ломаченко после того, как защитил титулы в реванше с австралийцем Джорджем Камбососом.
Ломаченко - Ортис: перед боем
Ради этого боя Ломаченко покинул территориальную оборону и уехал из Украины, где находился с начала полномасштабной войны с РФ.
В активе Ломаченко 18 боев, 16 из них украинец выиграл (11 нокаутом) и дважды проиграл.
Ортис на профи-ринге провел 17 поединков, в которых одержал 16 побед (8 раз нокаутом), один бой завершился вничью.
Свой последний бой Ортис провел 21 мая 2022 года против Джамела Херринга. Ортис победил единогласным решением судей.