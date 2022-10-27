Ломаченко проведет свой первый бой с декабря 2021 года.

В ночь с 29 на 30 октября в Нью-Йорке бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко проведет бой против американца Джемейна Ортиса.

Бой Ломаченко - Ортис пройдет на арене "Hulu Theater" в легендарном комплексе "Madison Square Garden" и станет главным событием вечера бокса промоутерской компании Top Rank Боба Арума.

Для украинского боксера этот бой станет первым с 12 декабря 2021 года. Тогда Ломаченко победил представителя Ганны Ричарда Комми и завоевал пояс интерконтинентального чемпиона по версии WBO.

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Ломаченко - Ортис: трансляция боя

Прямая трансляция вечера бокса будет осуществляться на ESPN+ в США и Sky Sports в Великобритании.

На территории Украины поединок украинского и американского боксеров в прямом эфире покажет видеосервис MEGOGO.

Ломаченко - Ортис: когда начало трансляции

Основной кард вечера бокса в Нью-Йорке начнется 30 октября в 02:00 утра по Киеву.

Главное событие, бой Ломаченко - Ортис, начнется не раньше 05:00 утра по киевскому времени.

Андеркард боя Ломаченко - Ортис:

Робейси Рамирес (Куба) – Хосе Матиас Ромеро (Аргентина)

Дюк Рейган (США) - Луис Леброн (Пуэрто-Рико)

Трой Айсли (США) - Квинси ЛаВалле (США)

Ричард Торрез (США) - Ахмед Хефни (Египет)

Абдулла Мейсон (США) - Анхель Баррера (США)

Нико Уолш (США) - Билли Вагнера (США)

Хейвен Брейди-младший (США) - Эрик Мондрагон (США)

Деланте Джонсон (США) - Эстебан Гарсия (США)

Добавим, что в случае победы над Ортисом украинец уже в следующем поединке хочет боксировать с Девином Хейни за звание абсолютного чемпиона мира в легком дивизионе.

Ранее американец заявил о готовности провести титульный бой с Ломаченко после того, как защитил титулы в реванше с австралийцем Джорджем Камбососом.

Ломаченко - Ортис: перед боем

Ради этого боя Ломаченко покинул территориальную оборону и уехал из Украины, где находился с начала полномасштабной войны с РФ.

В активе Ломаченко 18 боев, 16 из них украинец выиграл (11 нокаутом) и дважды проиграл.

Ортис на профи-ринге провел 17 поединков, в которых одержал 16 побед (8 раз нокаутом), один бой завершился вничью.

Свой последний бой Ортис провел 21 мая 2022 года против Джамела Херринга. Ортис победил единогласным решением судей.

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