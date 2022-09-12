Поединок пройдет в Нью-Йорке на знаменитой арене "Мэдисон-сквер-гарден".

Промоутерская компания Top Rank объявила, что возвращение в ринг экс-чемпиона мира в трех дивизионах Василия Ломаченко состоится 29 октября.

34-летнему украинцу противостоять будет 26-летний американский легковес Джемейн Ортис. Поединок пройдет в Нью-Йорке на знаменитой арене "Мэдисон-сквер-гарден".

Василий претендует на бой с победителем реванша между Хэйни и Камбососом, который состоится 15 октября.

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Ортис на профи-ринге провел 17 поединков, в которых одержал 16 побед (8 раз нокаутом) и один раз проиграл.

В активе Ломаченко 18 боев, 16 из них украинец выиграл (11 нокаутом) и дважды проиграл. Последний раз Ломаченко боксировал 11 декабря 2021 года, когда единогласным решением судей победил Ричарда Комми.

Заметим, что Ортис никогда в карьере не проводил 12-раундовые поединки.

"Ломаченко 29 октября сражается против Джемейна Ортиса, достаточно хорошего легковеса. Если он победит, то я надеюсь свести его с победителем реванша Хэйни - Камбосос. Я пока не разговаривал с людьми Камбососа об этом, но пообщался с семьей Хэйни. Они хотят этого боя", – сказал Боб Арум, промоутер Василия.

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